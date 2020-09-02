Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье рекомендовано освободить детей от школы в связи с ураганным ветром 3 сентября
3 сентября Приморье подвергнется влиянию супертайфуна «Майсак», на юге и западе региона ожидаются ураганный ветер и сильные дожди. Губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал не подвергать опасности детей, проживающих в находящихся под угрозой районах, и освободить их от занятий в школах.
По данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, основной удар стихии примут на себя южные и западные районы Приморья.
«Уже 2 сентября сильные осадки начнутся во Владивостоке, Артеме, Фокино, Большом Камне, Хасанском, Надеждинском и Шкотовском районах. 3 сентября сильный дождь начнется также в Уссурийске, Октябрьском, Хорольском и Ханкайском округах. Прогнозируются сильные осадки до 40 миллиметров, в отдельных районах – свыше 50 миллиметров. На реках южных и юго-западных районов прогнозируются подъемы воды на малых реках до 1,5 метра, на отдельных участках с выходом из берегов.
Спасатели обращают внимание на то, что основная угроза будет исходить не от сильных осадков, а от ураганного ветра, порывы которого достигнут экстремальных показателей в 37 метров в секунду.
«Усиление ветра начнется 3 сентября около 12.00 с территории Хасанского района. К 16.00 ураганный ветер ударит по Владивостоку, Артему, Партизанску, Находке, Большому Камню, Фокино, Уссурийску, Лесозаводску, Дальнереченскому и Спасскому городским округам, Дальнереченскому району, Надеждинскому, Черниговскому, Спасскому и Кировскому районам, Ханкайскому, Пограничному, Октябрьскому и Хорольскому округам. В заливе Петра Великого ожидаем волны высотой от 4 до 5 метров. Вдоль южного побережья Приморья в ряде бухт ожидается подъем уровня моря до опасных отметок. Прогнозируются аварии на объектах энергетики, нарушения паромного сообщения, аварийные ситуации на судах, находящихся в акватории Японского моря», – предупредили специалисты МЧС, добавив, что такого сильного ураганного ветра на побережье Приморья не было уже давно.
Губернатор края Олег Кожемяко выступил с инициативой 3 сентября отменить занятия в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна.
«Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Официальное распоряжение должно быть готово к 13.00.
Кроме того, губернатор постановил привести в готовность все силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий удара стихии.
«Дополнительно необходимо усилить группировки спасателей, организовать работу пожарно-спасательных служб, их распределить, создать резервные группы для ликвидации последствий тайфуна. Реагирование должно быть немедленным», – заявил глава региона.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье рекомендовано освободить детей от школы в связи с ураганным ветром 3 сентября
- Бюджет Приморского края помог археологам докопаться до чжурчженей
- Министр образования Приморья рекомендовала не перегружать школьников
- Чиновники от образования решили не выполнять требование губернатора
- В Приморье родителей заставляют собирать денежные средства на дезинфекцию школ - Кожемяко
- Школьники Находки будут изучать естественные науки на суперсовременном оборудовании
- Два нововведения ждут школы Приморья в новом учебном году
- Школы Владивостока проверяют на готовность к новому учебному году
- Учебный год начнется по расписанию
- Главный стандарт – это интерес ребенка
Новости раздела
- В Приморье рекомендовано освободить детей от школы в связи с ураганным ветром 3 сентября
- Бюджет Приморского края помог археологам докопаться до чжурчженей
- В бухте Щитовой во Владивостоке навели порядок
- Творчество - путь к исправлению
- Охота на браконьера
- Сентябрьские уловы
- Наркотики отравляют жизнь
- "Эта молодежь уже через 15-20 лет будут оперировать нас и наших близких"
- Министр образования Приморья рекомендовала не перегружать школьников
- "Азбука интернета" поможет жителям Приморья самостоятельно организовать путешествие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- У богатых свои маршруты
- Чиновники от образования решили не выполнять требование губернатора
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
- Еще одну улицу во Владивостоке начали ремонтировать по нацпроекту "БКАД"
- Во Владивостоке еще один перекресток станет регулируемым
- На ярмарке приморских продуктов во Владивостоке представят новую продукцию
- COVID-19: Еще 78 жителей Приморья заразились коронавирусом
- В октябре электробусы выйдут на маршрут N90 во Владивостоке