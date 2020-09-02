В Приморье рекомендовано освободить детей от школы в связи с ураганным ветром 3 сентября

3 сентября Приморье подвергнется влиянию супертайфуна «Майсак», на юге и западе региона ожидаются ураганный ветер и сильные дожди. Губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал не подвергать опасности детей, проживающих в находящихся под угрозой районах, и освободить их от занятий в школах.



По данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, основной удар стихии примут на себя южные и западные районы Приморья.



«Уже 2 сентября сильные осадки начнутся во Владивостоке, Артеме, Фокино, Большом Камне, Хасанском, Надеждинском и Шкотовском районах. 3 сентября сильный дождь начнется также в Уссурийске, Октябрьском, Хорольском и Ханкайском округах. Прогнозируются сильные осадки до 40 миллиметров, в отдельных районах – свыше 50 миллиметров. На реках южных и юго-западных районов прогнозируются подъемы воды на малых реках до 1,5 метра, на отдельных участках с выходом из берегов.



Спасатели обращают внимание на то, что основная угроза будет исходить не от сильных осадков, а от ураганного ветра, порывы которого достигнут экстремальных показателей в 37 метров в секунду.



«Усиление ветра начнется 3 сентября около 12.00 с территории Хасанского района. К 16.00 ураганный ветер ударит по Владивостоку, Артему, Партизанску, Находке, Большому Камню, Фокино, Уссурийску, Лесозаводску, Дальнереченскому и Спасскому городским округам, Дальнереченскому району, Надеждинскому, Черниговскому, Спасскому и Кировскому районам, Ханкайскому, Пограничному, Октябрьскому и Хорольскому округам. В заливе Петра Великого ожидаем волны высотой от 4 до 5 метров. Вдоль южного побережья Приморья в ряде бухт ожидается подъем уровня моря до опасных отметок. Прогнозируются аварии на объектах энергетики, нарушения паромного сообщения, аварийные ситуации на судах, находящихся в акватории Японского моря», – предупредили специалисты МЧС, добавив, что такого сильного ураганного ветра на побережье Приморья не было уже давно.



Губернатор края Олег Кожемяко выступил с инициативой 3 сентября отменить занятия в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна.



«Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома», – подчеркнул Олег Кожемяко.



Официальное распоряжение должно быть готово к 13.00.



Кроме того, губернатор постановил привести в готовность все силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий удара стихии.



«Дополнительно необходимо усилить группировки спасателей, организовать работу пожарно-спасательных служб, их распределить, создать резервные группы для ликвидации последствий тайфуна. Реагирование должно быть немедленным», – заявил глава региона.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.