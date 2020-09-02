Бюджет Приморского края помог археологам докопаться до чжурчженей

В Приморье приступили к раскопкам на месте древнего Стеклянухинского городища. Уникальный археологический памятник находится в Шкотовском районе. Средства на эти цели направлены из краевого бюджета.

Как уточнили в инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, в прошлом эта крепость являлась окружным центром государства чжурчжэней, находки в котором датируются 11 - началом 12 века. При этом на территории встречаются артефакты и более ранних эпох - к примеру, неолита (около 5000 лет назад) и раннего железного века (2800-1600 лет назад).

Впервые раскопки на месте Стеклянухинского городища развернулись еще в 1985 году. Археологические работы продолжались недолго - до 1987 года. В 2020-м после многолетнего перерыва по личной инициативе губернатора края Олега КОЖЕМЯКО их было решено продолжить. На проведение научных исследований был выделен грант правительства Приморья.

Раскопки выполняются сейчас победителем конкурса - ООО «НПЦ «Наследие-ДВ» в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. В исследовательских работах принимают участие более 40 бакалавров, магистрантов, аспирантов вуза, а также студенты учебных заведений Уссурийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Археологические раскопки расположены на площади 500 квадратных метров. На данный момент уже обнаружено более 3000 артефактов: монеты, железные изделия, фрагменты керамической посуды», – уточнила заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена БРОННИКОВА.

На фото: Более 3000 артефактов обнаружили при раскопках на Стеклянухинском городище.

Фото Primorsky.Ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



