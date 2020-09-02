В бухте Щитовой во Владивостоке навели порядок

Русская Рыбопромышленная Компания совместно с администрацией города и волонтерами провела экологическую акцию

28 августа в бухте Щитовой во Владивостоке прошла акция в рамках Экологического марафона «Чистый берег», организованная Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК) с участием административно-территориального управления Ленинского района и управления по делам молодежи Владивостока, общественной организации «Краевой студенческий отряд». Сотрудники компании, волонтеры и просто неравнодушные граждане чистили побережье и пляж бухты от скопившегося там мусора и автопокрышек.

Идея акции принадлежит Русской Рыбопромышленной Компании, одна из благотворительных программ которой направлена на сохранение и защиту водных ресурсов и привлечение общественности к проблемам загрязнения.

Русская Рыбопромышленная Компания организовала волонтерам автобус, всем выдали защитные маски, поскольку во время уборки не всегда было возможно соблюдать «социальную дистанцию». В импровизированном лагере, организованном РРПК на месте уборки, желающим выдали футболки, банданы, «вооружили» перчатками и пластиковыми мешками, там же все могли воспользоваться санитайзерами.

В акции приняли участие также активисты Лиги ходьбы «Женьшень», журналисты, дети, местные жители. Кстати, к уборке территории присоединились отдыхающие на пляже туристы из Благовещенска. Мама и ее трое сыновей рассказали, что с удовольствием помогли в уборке, поскольку отдыхающих много, а вот желающих убирать за собой мусор – крайне мало. Поэтому гости города с воодушевлением приняли самое активное участие в облагораживании популярного места отдыха. Особенно позитивно это мероприятие восприняли местные жители, которые порядком устали от гор мусора на этой территории.













Характер работ включал в себя подбор различного бытового мусора, сбор в том числе и брошенных резиновых автомобильных покрышек. Собранный мусор организаторы вывезли и передали на утилизацию.

Кроме того, Русская Рыбопромышленная Компания на территории пляжа в бухте организовала установку информационных щитов и агитационных стендов, мотивирующих посетителей убирать за собой мусор и не загрязнять территорию. По окончании акции представители РРПК поблагодарили всех участников, вручив им памятные грамоты.

«Мусор, который копится на территории пляжа, пугает не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую представляет для здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведет к загрязнению морской среды и подземных вод, - прокомментировал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Александрович ЛИТВИНЕНКО. – Для нашей компании, которая ведет свою деятельность в море, важно бережное отношение к биоресурсам. Поэтому мы решили уделить особое внимание проблеме загрязнения акваторий».

Как рассказали представители РРПК, в рамках Экологического марафона запланирован комплекс мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и экологическое просвещение. Уборка прибрежной территории пляжа будет проходить еженедельно до конца октября, после чего к началу пляжного сезона 2021 года вновь возобновятся выездные рейды волонтеров. Также планируется проведение конкурсов детского рисунка и экологических проектов для учащихся школ города, экологические квесты для молодежи и экологические уроки в школах.

Организаторы Экологического марафона «Чистый берег» напоминают, что каждый из нас может принести пользу природе и сохранить собственное здоровье, применяя элементарные правила экологической ответственности: не допускать несанкционированные свалки, обеспечивать сбор и сдачу мусора.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.