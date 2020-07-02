Подавляющее большинство приморцев поддержало поправки в Конституцию РФ

78,86% за - таков окончательный итог голосования

Избирком Приморья подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые были инициированы президентом Владимиром ПУТИНЫМ в начале 2020 года. Регион, два года назад показавший во всей свой красе протестный нрав, по итогам плебисцита не выбился из средних по России показателей явки и доли тех, кто поддержал поправки. Нарушений и скандалов, в прошлом часто являвшихся «визитной карточкой» электоральных процессов в Приморье, на этот раз не зафиксировано.

По данным Избирательной комиссии Приморского края на утро 2 июля, в голосовании приняли участие более 62% приморцев, обладающих правом голоса. Регион взял хороший темп голосования уже с первых дней плебисцита – он, напомним, в целях минимизации эпидемиологичеких рисков был растянут на неделю – и к 1 июля, основному дню голосования, участки посетила почти половина избирателей.

Лидерами по активности граждан в ходе общероссийского голосования оказались Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний, Кировский район, а также Октябрьский, Хорольский и Чугуевский муниципальные округа. Ниже среднекраевых показателей явка была во Владивостоке, но и здесь половина избирателей все-таки обозначила свою позицию.

Если показатель явки на плебисците оказался почти таким же, как и на последних выборах президента РФ, то число поддержавших поправки в Конституцию приморцев оказалось гораздо выше, чем число голосов за Владимира ПУТИНА в марте 2018 года – 78,86%, или 723 тысячи голосов. Против корректировки Основного Закона высказались 20,24% приморцев, пришедших на участки, или 185,6 тысяч человек. Эти показатели аналогичны средним по России.

Даже во Владивостоке, ранее известном своими протестными настроениями, на большинстве участков сторонники поправок в Конституцию имели уверенное преимущество над их противниками. Во всех районах города, кроме Фрунзенского (54,6% за), поправки поддержали более двух третей избирателей. Добавим, что Владивосток стал единственным муниципалитетом Приморья, где применялись электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) – ими были оборудованы все участки для голосования в столице ДФО.

Среди остальных городов Приморья наименьший энтузиазм изменения в Конституцию вызвали у жителей Лесозаводска – 65,75% «за», среди муниципальных районов хуже всех проголосовал Пожарский - 65,27% «за». Уссурийск и Находка показали почти одинаковый процент поддержки поправок – более 86%. Лидерами по голосованию за предложенные президентом изменения оказались Октябрьский и Чугуевский муниципальные округа – 90,14% и 91,72% соответственно.

В первых комментариях экспертов отмечается, что Приморский край показал самый высокий результат по поддержке за последние несколько десятилетий. Это стало следствием того, что после череды временщиков губернатору Олегу Кожемяко и его команде действительно удалось преодолеть негативный тренд и повысить доверие людей к власти. Фактически такой итог голосования - первая индивидуальная крупная победа Олега Кожемяко в регионе. Более того – именно активное участие в кампанию губернатора, обладающего высоким рейтингом доверия у населения, принесло дополнительные проценты «за».

Не обошлось, конечно, и без слабых результатов, как по явке, так и по голосам «за», в отдельных территориальных образованиях края. Это своеобразный индикатор управленческих проблем на территориях, где не дорабатывают местные главы или присутствие депутата на округе номинально. Уже ясно, что по каждой из таких территорий внутриполитический блок правительства края будет вести аналитическую работу, разбираясь в причинах провала. Ожидаема и смена ряда глав.

Безусловно, голосование в Приморье можно признать состоявшимся и легитимным. За все 7 дней его проведения не было опубличено ни одного факта, ставящего под сомнение его честность. Высокая явка, в данной ситуации, тоже служит индикатором легитимности, показывая интерес общества к вынесенным на обсуждение вопросам.

Для Дальнего Востока же в целом стояла единственная задача - провести голосование чисто, без скандалов и шлейфа негатива, который мог бы делегитимировать процедуру. В Приморском крае это удалось сделать, общий фон был, в целом, позитивным, а к обсуждению содержимого поправок удалось привлечь даже оппозицию и их сторонников. Так что, в целом же, каких-либо нарушений, способных повлиять на исход голосования, не было. Единичные факты появления фейков достаточно оперативно разоблачались представителями избирательной комиссии и не стали катализатором протестной активности на территории.

Властям на уровне страны и региона в ходе разъяснительной кампании удалось успешно донести информацию о выгоде для избирателя от принятия пакета поправок, апеллируя к его системе ценностей – патриотическим убеждениям, чувству социальной справедливости, фокусировке на экологических или социальных проблемах.

Досье газеты «Золотой Рог»

1 июля в Приморье работали 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. Кроме того, более 200 участков для голосования действовали на судах, находящихся сейчас в плавании и приписанных к портам Владивостока и Находки. Всех членов избирательных комиссий заблаговременно протестировали на наличие коронавирусной инфекции, а также обеспечили средствами индивидуальной защиты, равно как и всех участников голосования. Общественными наблюдателями на участках для голосования в Приморье стали более 5 тысяч человек.