Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток отрепетировал юбилей
Плохая погода не помешала масштабному празднованию Дня города
Столице Приморья, а с недавних пор еще и всего Дальнего Востока, исполнилось 159 лет. День города отметили в минувшую субботу. Несмотря на не по-летнему холодную погоду и дождь, праздник собрал сотни жителей и гостей Владивостока.
Программа включала огромное количество спортивных конкурсов, принять участие в которых мог каждый желающий, и культурно-развлекательных мероприятий.
Так, в 9 утра в акватории Спортивной гавани стартовали соревнования по гребле. А в 11 часов возле Дворца детского творчества взрослые приняли участие в театрализованном представлении по мотивам знаменитого фильма «Приключения Электроника». Главное же праздничное мероприятие стартовало в полдень на центральной площади города с показа фильма о городе, состоящего из красочных фотографий. Затем началась концертная программа, которая продлилась до вечера. На сцене выступали лучшие танцевальные коллективы и вокалисты края. Конферансье отметили, что «мероприятия, приуроченные к 159-й годовщине города - это яркая репетиция перед незабываемым юбилеем столицы Дальнего Востока, празднование которого состоится в 2020 году».
Масштабная развлекательная программа включала разнообразные конкурсы с призами.
В 19.00 здесь же, на площади Борцов революции, началось шоу экскаваторов, которое произвело неизгладимое впечатление на зрителей. Подобное зрелище во Владивостоке проходило уже во второй раз. Кружась под музыку, спецтехника демонстрировала настоящие акробатические трюки, например, стояла лишь на ковше и двух опорах.
В завершение вечернего представления, перед горожанами выступила знаменитая российская певица Эмма М с такими хитами, как «Beautiful life», «Штрих коды», «Перемотай» и «Искрами». Затем, как и обещали городские власти, торжество продолжилось пенной вечеринкой. Поздним вечером, перед самым праздничным салютом, с Днём города всех присутствующих поздравил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК, который напомнил о богатой истории города и его традициях. Свою речь он закончил словами:
«Давайте делать город еще лучше и краше. Ведь все то хорошее, что сегодня есть у Владивостока, появилось благодаря вам, его жителям. Вместе нам предстоит сделать город еще прекраснее!». Через пять минут, ровно в 22.00, небо столицы ДФО украсили праздничные салюты.
Отметим, что день города праздновался одновременно на нескольких площадках: в Театральном сквере, Покровском парке, Адмиральском сквере, на Спортивной набережной, во Дворце детского творчества и в районе Снеговой Пади. К празднованию подключились все городские школы искусств и библиотеки.
Группа компаний ННК также присоединилась к празднованию и открыла на центральной площади города «Детский городок». Здесь работала трасса с мини-АЗС. «Мы старались соединить полезное с приятным. Дети узнают правила дорожного движения в игровой форме и получают специальный светоотражающий значок, фликер, который сделает их более видимыми в городе в темное время суток. Это уже стало доброй традицией во всех регионах нашего присутствия» - прокомментировали газете «Золотой Рог» в компании. А тематическая площадка «Бренд-амбассадоры ННК» позволила горожанам на некоторое время почувствовать себя дизайнерами и сотворить свою собственную футболку. Для этого участникам выдается базовая белая футболка с логотипом ННК и предлагается дополнить ее собственным уникальным дизайном. Интеллектуалы смогли испытать эрудицию в викторине от ННК. Ответив на самые сложные и каверзные вопросы, можно было выиграть приятный сувенир. В расположенной рядом фотозоне все желающие смогли сфотографироваться, а те посетители, кто выложит фото в соцсети под хэштэгом #день_города_вместе_с_ннк и покажут аниматорам, также получат призы. А «заправиться» со вкусом можно было в кофе-зоне, где организовали и торговлю фирменными хот-догами, которые так успели полюбить клиенты АЗС ННК.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Владивосток отрепетировал юбилей
- В Приморье пришла Дальневосточная депрессия
- Приморье помогает пострадавшим от паводка в Иркутской области
- На севере Сахалина начали выплачивать новые доплаты за "северный" стаж
- Во Владивостоке до 1 августа продолжится сбор предложений по благоустройству территорий
- Во Владивостоке Золотой мост станет участником праздничного события
- В Приморье автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу
- Андрей Себрант: Все унылое и скучное будет полностью автоматизировано
- Жилье сиротам. Первой семье вручили ключи от квартиры
- Олег Кожемяко поздравил 430 тысяч приморцев с Днем молодежи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший на Дальнем Востоке аквапарк с морской водой строится в Приморье
- Власти Приморья бьют во все колокола, чтобы предотвратить экономический коллапс в крае
- "Это настоящий рейдерский захват руками силовых органов крупного бизнеса"
- Руководитель приморской бизнес-структуры покидает свой пост
- Проекты по развитию Дальнего Востока назвали полной профанацией
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
- Докеры собираются стучать касками, требуя вернуть FESCO владивостокскую прописку
- В России отмечаются уже признаки голода
- 3,5 миллиарда ушли в тоннель
- "Теплое море" перемен