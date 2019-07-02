Владивосток отрепетировал юбилей

Плохая погода не помешала масштабному празднованию Дня города

Столице Приморья, а с недавних пор еще и всего Дальнего Востока, исполнилось 159 лет. День города отметили в минувшую субботу. Несмотря на не по-летнему холодную погоду и дождь, праздник собрал сотни жителей и гостей Владивостока.

Программа включала огромное количество спортивных конкурсов, принять участие в которых мог каждый желающий, и культурно-развлекательных мероприятий.

Так, в 9 утра в акватории Спортивной гавани стартовали соревнования по гребле. А в 11 часов возле Дворца детского творчества взрослые приняли участие в театрализованном представлении по мотивам знаменитого фильма «Приключения Электроника». Главное же праздничное мероприятие стартовало в полдень на центральной площади города с показа фильма о городе, состоящего из красочных фотографий. Затем началась концертная программа, которая продлилась до вечера. На сцене выступали лучшие танцевальные коллективы и вокалисты края. Конферансье отметили, что «мероприятия, приуроченные к 159-й годовщине города - это яркая репетиция перед незабываемым юбилеем столицы Дальнего Востока, празднование которого состоится в 2020 году».

Масштабная развлекательная программа включала разнообразные конкурсы с призами.









В 19.00 здесь же, на площади Борцов революции, началось шоу экскаваторов, которое произвело неизгладимое впечатление на зрителей. Подобное зрелище во Владивостоке проходило уже во второй раз. Кружась под музыку, спецтехника демонстрировала настоящие акробатические трюки, например, стояла лишь на ковше и двух опорах.

В завершение вечернего представления, перед горожанами выступила знаменитая российская певица Эмма М с такими хитами, как «Beautiful life», «Штрих коды», «Перемотай» и «Искрами». Затем, как и обещали городские власти, торжество продолжилось пенной вечеринкой. Поздним вечером, перед самым праздничным салютом, с Днём города всех присутствующих поздравил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК, который напомнил о богатой истории города и его традициях. Свою речь он закончил словами:

«Давайте делать город еще лучше и краше. Ведь все то хорошее, что сегодня есть у Владивостока, появилось благодаря вам, его жителям. Вместе нам предстоит сделать город еще прекраснее!». Через пять минут, ровно в 22.00, небо столицы ДФО украсили праздничные салюты.

Отметим, что день города праздновался одновременно на нескольких площадках: в Театральном сквере, Покровском парке, Адмиральском сквере, на Спортивной набережной, во Дворце детского творчества и в районе Снеговой Пади. К празднованию подключились все городские школы искусств и библиотеки.









Группа компаний ННК также присоединилась к празднованию и открыла на центральной площади города «Детский городок». Здесь работала трасса с мини-АЗС. «Мы старались соединить полезное с приятным. Дети узнают правила дорожного движения в игровой форме и получают специальный светоотражающий значок, фликер, который сделает их более видимыми в городе в темное время суток. Это уже стало доброй традицией во всех регионах нашего присутствия» - прокомментировали газете «Золотой Рог» в компании. А тематическая площадка «Бренд-амбассадоры ННК» позволила горожанам на некоторое время почувствовать себя дизайнерами и сотворить свою собственную футболку. Для этого участникам выдается базовая белая футболка с логотипом ННК и предлагается дополнить ее собственным уникальным дизайном. Интеллектуалы смогли испытать эрудицию в викторине от ННК. Ответив на самые сложные и каверзные вопросы, можно было выиграть приятный сувенир. В расположенной рядом фотозоне все желающие смогли сфотографироваться, а те посетители, кто выложит фото в соцсети под хэштэгом #день_города_вместе_с_ннк и покажут аниматорам, также получат призы. А «заправиться» со вкусом можно было в кофе-зоне, где организовали и торговлю фирменными хот-догами, которые так успели полюбить клиенты АЗС ННК.