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Приморье впервые за 10 лет признано готовым к пожароопасному периоду
Девять гектаров леса потушили в Тернее за минувшие сутки. По состоянию на 9.00 вторника, 2 июня, лесных пожаров в крае нет.
Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пожар в Тернейском муниципальном округе на участке Самаргинское арендаторы ликвидировали оперативно – в течение суток. На пожаре работали 12 человек и четыре единицы техники.
«Потушено девять гектаров леса. Возможная причина возгорания – сухие грозы. Во вторник, 2 июня, в крае тепловых аномалий не выявлено», – обозначили специалисты.
Отметим, в этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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