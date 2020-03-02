Бывший глава "РАО "ЭС Востока" осужден на четыре года

За подстрекательство к присвоению или растрате

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил четыре года колонии общего режима заместителю председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивану БЛАГОДЫРЮ, ранее возглавлявшего АО «РАО «Энергетические системы Востока» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК).

Г-н Благодыря, после ухода из энергетики успевшего поработать заместителем министра по развитию Дальнего Востока, обвиняли по части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению или растрате). Дело рассматривалось в особом порядке.

По одному делу с Благодырем проходил депутат Законодательного собрания Приморского края, бывший исполнительным директор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.

Г-на Милуша арестовали 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье «Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». В июле прошлого года Милушу заменили арест на залог в 1 млн рублей.