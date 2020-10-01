Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Всероссийская перепись населения в Приморье: Никто не останется без внимания
В Приморском крае сформировано 3375 учетных участков
В четверг, 1 октября, началась Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах России. В приуроченной к этому событию пресс-конференции «Полгода до Всероссийской переписи населения: новые вызовы и возможности цифровой эпохи», которая прошла во Владивостоке на острове Русский, принял участие заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза.
В своем выступлении он отметил символичность старта Всероссийской переписи именно в столице Дальнего Востока. Хотя Приморье не входит в число 26 регионов, где перепись началась сегодня в труднодоступных районах, в крае проведена значительная подготовка к мероприятию, которое пройдет в апреле следующего года, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
«Всероссийская перепись населения позволит актуализировать социально-экономическую карту региона для корректировки курса его социально-экономического развития. Это единственный способ собрать уникальную информацию о жителях страны, в том числе проживающих на удаленных и труднодоступных территориях», – уточнил он.
Дмитрий Мариза рассказал о подготовительной работе ко Всероссийской переписи, которая уже проведена в Приморье. Так, сформированы комиссии по подготовке к переписи на краевом и муниципальном уровнях. Благодаря межведомственному взаимодействию актуализированы карты населенных пунктов, списки адресов домов, проведена сверка адресов с Федеральной информационно-адресной системой, уточнена численность населения, выявлены и устраняются недостатки в адресном хозяйстве.
«В Приморском крае сформировано 3375 учетных участков. Никто не останется без внимания», – подчеркнул зампред.
Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в апреле 2021 года с максимальным использованием цифровых технологий. Заполнить анкеты можно как на сайте Госуслуг, так и в ходе визита переписчиков.
В завершение пресс-конференции Дмитрий Мариза принял участие в церемонии гашения первых почтовых марок, тираж которых выпустили в честь Всероссийской переписи населения.
Новости партнеров
Новости тематики
- Всероссийская перепись населения в Приморье: Никто не останется без внимания
- Границы Хасанского района Приморья узаконены
- Приморью направили 1,6 млрд рублей на новую демографическую выплату
- Бюджет края стал еще ближе к народу
- Инноваторов поддержат грантами
- Режим ЧС введен еще в трех муниципалитетах Приморья
- Режим ЧС могут ввести в Приморье
- К 1 сентября в Приморье будут работать все МФЦ кроме одного
- Не надо паники: С Примгидромета спросят за неподтвердившиеся прогнозы погоды
- Ждем "Спутник V" на орбите здоровья
Новости раздела
- Всероссийская перепись населения в Приморье: Никто не останется без внимания
- Биргитта Ингемансон: История не может исчезнуть, как бы яростно ее ни уничтожали
- Границы Хасанского района Приморья узаконены
- Новый детский сад на 120 мест открыли в Приморье
- Во Владивостоке готовятся к проверке системы оповещения
- Бизнес-гороскоп: Водолеям стоит идти даже против течения
- Крепость взяли турштурмом
- Covid-19 заставил спустить паруса
- "Беговой нулевой километр" открыли во Владивостоке
- "Меридиан дружбы", "Краски осени", День тигра: куда пойти во Владивостоке в выходные дни
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- 21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
- Новую технику и оборудование получили "тигриные" ООПТ на Дальнем Востоке
- "Беговой нулевой километр" открыли во Владивостоке
- Власть и бизнес среагировали незамедлительно
- Covid-19 заставил спустить паруса
- В Приморье 37 классов в 29 школах перевели на дистанционное обучение
- Приморье и Якутия лидируют по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека"
- "Меридиан дружбы", "Краски осени", День тигра: куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- Свой среди своих: два года Кожемяко
- "Поехали!": "Русский минтай" запустил производство