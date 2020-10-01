Всероссийская перепись населения в Приморье: Никто не останется без внимания

В Приморском крае сформировано 3375 учетных участков

В четверг, 1 октября, началась Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах России. В приуроченной к этому событию пресс-конференции «Полгода до Всероссийской переписи населения: новые вызовы и возможности цифровой эпохи», которая прошла во Владивостоке на острове Русский, принял участие заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

В своем выступлении он отметил символичность старта Всероссийской переписи именно в столице Дальнего Востока. Хотя Приморье не входит в число 26 регионов, где перепись началась сегодня в труднодоступных районах, в крае проведена значительная подготовка к мероприятию, которое пройдет в апреле следующего года, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Всероссийская перепись населения позволит актуализировать социально-экономическую карту региона для корректировки курса его социально-экономического развития. Это единственный способ собрать уникальную информацию о жителях страны, в том числе проживающих на удаленных и труднодоступных территориях», – уточнил он.

Дмитрий Мариза рассказал о подготовительной работе ко Всероссийской переписи, которая уже проведена в Приморье. Так, сформированы комиссии по подготовке к переписи на краевом и муниципальном уровнях. Благодаря межведомственному взаимодействию актуализированы карты населенных пунктов, списки адресов домов, проведена сверка адресов с Федеральной информационно-адресной системой, уточнена численность населения, выявлены и устраняются недостатки в адресном хозяйстве.

«В Приморском крае сформировано 3375 учетных участков. Никто не останется без внимания», – подчеркнул зампред.

Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в апреле 2021 года с максимальным использованием цифровых технологий. Заполнить анкеты можно как на сайте Госуслуг, так и в ходе визита переписчиков.

В завершение пресс-конференции Дмитрий Мариза принял участие в церемонии гашения первых почтовых марок, тираж которых выпустили в честь Всероссийской переписи населения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.