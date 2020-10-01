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Границы Хасанского района Приморья узаконены

01 Октября 2020, 11:50 | Приморье

Описание местоположения границ района приведено с соответствие с требованиями градостроительного и земельного законодательства

В закон Приморского края «О Хасанском муниципальном районе» внесены изменения накануне, 30 сентября, на заседании Законодательного Собрания, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По словам министра имущественных и земельных отношений Приморского края Ирины Дмитриенко, в действовавшей редакции закона границы Хасанского района и входящих в его состав городских и сельских поселений были утверждены в виде картографического описания, что допускалось до 2005 года. Предложенный на рассмотрение парламентариев законопроект ситуацию исправил.

«В частности, устранены случаи пересечения границ населенных пунктов с границами муниципальных образований, а также пересечения с границами земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости», – уточнила Ирина Дмитриенко.

Напомним, что Хасанский район – самый южный район Приморья, который имеет значительный потенциал в области туристическо-рекреационной деятельности. Значительную часть территории района занимают особо охраняемые природные территории. На состоявшейся в сентябре встрече губернатора Олега Кожемяко с руководством национального парка «Земля леопарда», расположенного на территории Хасанского и Надеждинского районов, стороны обсудили перспективы развития  нацпарка не только, как ООПТ, но и как центра развития экологического туризма.

Кроме того, на самом юге района расположен стык границ трех государств – России, Китая и Северной Кореи. Это место, откуда можно видеть территории трех стран, можно назвать уникальным на Дальнем Востоке. В настоящее время разрабатывается программа по привлечению туристов как на эту территорию, так и в Хасанский район в целом.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЗС ПК  Хасанский район  границы 



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