www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.64 р. 100 JPY: 59.92 р.
EUR: 70.72 р. 10 CNY: 90.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Курс на Приморье
Распечатать

Полосатый день

01 Октября 2019, 17:42 | Приморье

Более 12 тыс. приморцев приняли участие в карнавальном шествии в День тигра

 

Любимый всеми приморцами День тигра по традиции приходится на последнее воскресенье сентября, но в этом году праздник отмечался в юбилейный - двадцатый - раз, поэтому торжества растянулись на несколько дней.

День тигра имеет для жителей региона особое значение, ведь символом Владивостока и Приморья является амурский тигр.

«Невозможно без вашей любви к этому редкому хищнику приумножать и защищать его. У нас обитает 75% всей популяции амурского тигра – это около 470 особей. Мы по праву можем считаться тигриной столицей Дальнего Востока», – сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Подтверждением слов главы региона стал тот факт, что более 12 тыс. человек приняли участие в карнавальном шествии в День тигра в воскресенье, 29 сентября. В этот день по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока прошлись более 100 полосатых колонн.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно после шествия дети и их родители задерживались на центральной площади Владивостока, где работали тематические площадки. Здесь же наносили на лица и любые другие части тела аквагрим.

Отметим, что мероприятия, подобные Дню тигра, поддерживаются региональной государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Международный день тигра (англ. International Tiger Day) — праздник, установленный на международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле («Тигриный саммит»), в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

В этот день проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания тигров», благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки.

Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу. С 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещён, а затем строго ограничен отлов тигрят.

Диана БЕЛАЯ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: день тигра  праздник  шествие 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]