Полосатый день

Более 12 тыс. приморцев приняли участие в карнавальном шествии в День тигра

Любимый всеми приморцами День тигра по традиции приходится на последнее воскресенье сентября, но в этом году праздник отмечался в юбилейный - двадцатый - раз, поэтому торжества растянулись на несколько дней.

День тигра имеет для жителей региона особое значение, ведь символом Владивостока и Приморья является амурский тигр.

«Невозможно без вашей любви к этому редкому хищнику приумножать и защищать его. У нас обитает 75% всей популяции амурского тигра – это около 470 особей. Мы по праву можем считаться тигриной столицей Дальнего Востока», – сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Подтверждением слов главы региона стал тот факт, что более 12 тыс. человек приняли участие в карнавальном шествии в День тигра в воскресенье, 29 сентября. В этот день по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока прошлись более 100 полосатых колонн.

































Традиционно после шествия дети и их родители задерживались на центральной площади Владивостока, где работали тематические площадки. Здесь же наносили на лица и любые другие части тела аквагрим.

Отметим, что мероприятия, подобные Дню тигра, поддерживаются региональной государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Международный день тигра (англ. International Tiger Day) — праздник, установленный на международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле («Тигриный саммит»), в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

В этот день проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания тигров», благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки.

Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу. С 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещён, а затем строго ограничен отлов тигрят.

Диана БЕЛАЯ, фото автора.