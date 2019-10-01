www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.64 р. 100 JPY: 59.92 р.
EUR: 70.72 р. 10 CNY: 90.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

День города в Спасске-Дальнем: Штурмовые ночи и танцы в кигуруми

01 Октября 2019, 13:18 | Приморье

День города в Спасске-Дальнем отмечали масштабно и весело

В конце сентября этому городу исполнилось 133 года. О том, чем вошел Спасск в историю Приморского края и страны, жители вспоминали накануне торжеств. В рамках флэшмоба, организованного администрацией города, всем желающим было предложено исполнить песню «По долинам и по взгорьям», в которой упоминается Спасск и его легендарное прошлое.

Жители откликнулись на предложение, и из присланных видеозаписей организаторы смонтировали видеоролик, который продемонстрировали на торжественном собрании 27 сентября. Представители разных поколений и  профессий исполнили  песню о  родном городе. Всего в  флэшмобе приняли участие около 70 человек. Видео получило большой успех в социальных сетях.

Отдавая дань прошлому, спассчане говорили и о настоящем, чествовали почетных жителей города, людей, предприятия и организации, внесших  большой вклад в его сегодняшнее развитие. Восемь горожан получили награды от губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Труд трех человек был отмечен Законодательным Собранием Приморского края.

- Очень важно, что каждый из нас осознает свою причастность к судьбе города, созидает на благо спасской земли, возрождает и поддерживает ее традиции. Благодаря вам, мы не стоим на месте, участвуем в реализации многих программ, сегодня наш бюджет, перевалил далеко за один миллиард рублей. На территории города реализуются и стратегические национальные проекты, такие как образование, здравоохранение, спорт, культура. Мы с каждым годом увеличиваем объемы и темпы всевозможных работ по разным направлениям. Реализуем инвестиционные проекты, создаём новые  рабочие места. У города, положительная динамика в развитии и это очень важно, - отметил  в своем выступлении глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон.

Праздничные мероприятия продолжились 28 сентября.

 


 

На центральной площади города и в парке были предложены развлечения на любой вкус: выставки служебных собак и ретро автомобилей, игровые площадки для детей и фотовыставки, презентация деятельности спасского отделения Российского Союза Молодежи и концерт. Для подрастающего поколения горожан организаторы устроили современную дискотеку в пижамах-кигуруми.

 


 

На танцплощадке в старом парке веселились  радужные единороги, коты и медвежата, так же как и много лет назад здесь под другие ритмы отдыхали их мамы и папы, дедушки и бабушки.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги: день города  спасск-дальний  праздник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]