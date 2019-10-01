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День города в Спасске-Дальнем: Штурмовые ночи и танцы в кигуруми
День города в Спасске-Дальнем отмечали масштабно и весело
В конце сентября этому городу исполнилось 133 года. О том, чем вошел Спасск в историю Приморского края и страны, жители вспоминали накануне торжеств. В рамках флэшмоба, организованного администрацией города, всем желающим было предложено исполнить песню «По долинам и по взгорьям», в которой упоминается Спасск и его легендарное прошлое.
Жители откликнулись на предложение, и из присланных видеозаписей организаторы смонтировали видеоролик, который продемонстрировали на торжественном собрании 27 сентября. Представители разных поколений и профессий исполнили песню о родном городе. Всего в флэшмобе приняли участие около 70 человек. Видео получило большой успех в социальных сетях.
Отдавая дань прошлому, спассчане говорили и о настоящем, чествовали почетных жителей города, людей, предприятия и организации, внесших большой вклад в его сегодняшнее развитие. Восемь горожан получили награды от губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Труд трех человек был отмечен Законодательным Собранием Приморского края.
- Очень важно, что каждый из нас осознает свою причастность к судьбе города, созидает на благо спасской земли, возрождает и поддерживает ее традиции. Благодаря вам, мы не стоим на месте, участвуем в реализации многих программ, сегодня наш бюджет, перевалил далеко за один миллиард рублей. На территории города реализуются и стратегические национальные проекты, такие как образование, здравоохранение, спорт, культура. Мы с каждым годом увеличиваем объемы и темпы всевозможных работ по разным направлениям. Реализуем инвестиционные проекты, создаём новые рабочие места. У города, положительная динамика в развитии и это очень важно, - отметил в своем выступлении глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон.
Праздничные мероприятия продолжились 28 сентября.
На центральной площади города и в парке были предложены развлечения на любой вкус: выставки служебных собак и ретро автомобилей, игровые площадки для детей и фотовыставки, презентация деятельности спасского отделения Российского Союза Молодежи и концерт. Для подрастающего поколения горожан организаторы устроили современную дискотеку в пижамах-кигуруми.
На танцплощадке в старом парке веселились радужные единороги, коты и медвежата, так же как и много лет назад здесь под другие ритмы отдыхали их мамы и папы, дедушки и бабушки.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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