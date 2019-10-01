Пожилые приморцы пошли учиться

Получить новые профессиональные навыки людям в возрасте 50+ дает нацпроект «Старшее поколение»

Недавние изменения в пенсионном законодательстве поставили вопрос об усилении мер социальной поддержки пожилых людей, повышению их защищенности на рынке труда. Одной из таких мер поддержки является бесплатное обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста востребованным профессиям. В Приморском крае удалось за короткий срок наладить систему профобучения пожилых людей, которая уже позволила сотням человек получить новую специальность.

Меры государственной поддержки граждан пенсионного и предпенсионного возраста обсуждали на одной из секций краевого форума «Полезно пенсионерам», который прошел во Владивостоке в конце сентября. Форум, который проводился уже в четвертый раз, собрал рекордное количество участников – на его площадках побывало более 1,2 тысячи приморцев. Организаторами мероприятия выступили НКО «Родные люди», Приморский центр социального обслуживания населения и администрация Приморского края. В этом году благодаря поддержке со стороны администрации организаторы форума смогли открыть новые площадки, привлечь к участию в выставке больше партнеров, провести больше мастер-классов.

Приветствуя гостей форума, врио вице-губернатора Приморья Сергей МАКСИМЧУК отметил, что государственная политика в отношении старшего поколения направлена на поддержку достойного уровня жизни пожилых людей.

- Активное долголетие - один из приоритетов в реализации национального проекта «Демография». И сегодняшний форум подтверждает: приморские пенсионеры не сидят дома, полны сил, интересных идей. Задача власти - вовлечь представителей старшего поколения в общественную жизнь, предоставить вам возможность для творческой самореализации, занятий спортом, возможность продолжать трудовую деятельность, при желании – получить новые знания и навыки, - отметил Сергей Максимчук.

От сертификата до трудоустройства





Необходимо, чтобы люди почтенного возраста чувствовали свою востребованность в обществе. Поэтому основная задача форума «Полезно пенсионерам» – помочь людям, которые хотят «найти себя» и по-новому раскрыть свои возможности, подчеркнул депутат Государственной Думы РФ от Приморского края Владимир НОВИКОВ. Депутат выступил модератором секции «Как найти свою роль в жизни, если тебе 50+», посвященной мероприятиям по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста – тех, кому осталось менее пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно).

- С 2019 года в рамках национального проекта «Старшее поколение» проводится новое мероприятие – обучение граждан предпенсионного возраста. Востребованность этих людей на рынке труда зависит от получения ими новых знаний и навыков, - подчеркнул парламентарий. – В рамках национального проекта в России ежегодно профобучение будут проходить 75 тысяч граждан предпенсионного возраста. К 2024 году число людей, получивших новую специальность, достигнет 0,5 млн человек. Мероприятия по обучению финансируются за счет федерального бюджета – ежегодно на них выделяется 5 млрд рублей.





- В Приморском крае уже порядка 850 граждан предпенсионного возраста получили сертификаты на образовательные услуги, и 750 из них уже проходят обучение. Государством выделены значительные суммы на прохождение обучения – около 68 тысяч рублей на человека. Срок обучения составляет три месяца. В программе переобучения задействованы практически все образовательные организации Приморского края: 88 высших и средних учебных заведений, а также учреждения дополнительного образования, - рассказала начальник отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края Елена ГРУШУНОВА.

По ее словам, участникам программы профобучения граждан предпенсионного возраста предлагается широкий перечень профессий – от рабочих специальностей до бухгалтеров, специалистов по персоналу, экскурсоводов. Обучение осуществляется с учетом перечня приоритетных профессий (специальностей) и программ для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Приморского края. Пройти обучение могут не только незанятые, но и работающие граждане этой возрастной категории.

Для участия в программе профобучения каждый приморец предпенсионного возраста может обратиться в центр занятости населения по месту жительства, предоставить минимальный пакет документов – паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и документ о ранее полученном образовании. Если гражданин еще не определился с тем, какую специальность он хочет получить, специалисты центра занятости проведут профориентацию.





- Мы сопровождаем участников программы на каждом этапе, содействуем их трудоустройству после завершения обучения. Для каждого человека определяется консультант из числа сотрудников центра, который с ним взаимодействует, - отметила директор КГБУ «Приморский центр занятости населения» Марина ФУРСОВА.

Все расходы оплатит государство

Итогом обращения в центр занятости является заключение договора, после чего человек получает сертификат для прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. В сертификате указываются учебное заведение, срок и стоимость обучения. Номинал сертификата на образовательные услуги равен стоимости образовательных услуг за весь период обучения, определенной договором, но не может превышать 68,5 тысяч рублей.

Обучение граждан предпенсионного возраста проводится по очной, очно-заочной и дистанционной форме. Поэтому профессиональная переподготовка доступна жителям всех муниципальных образований Приморского края. В 2020 году будет решен вопрос с оплатой проезда и проживания во Владивостоке для иногородних жителей, направленных на профобучение в столицу края. Однако уже сейчас участников программы поддерживают финансово: в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятому гражданину предпенсионного возраста выплачивается стипендия в размере величины минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента к заработной плате.

- Мы внимательно следим за востребованностью программы, и при необходимости будем увеличивать ее федеральное финансирование. Главная задача – дать людям в возрасте возможность жить активно, - подчеркнул Владимир Новиков.





- ВГУЭС проводит подготовку предпенсионеров по шести образовательным программам. Одна из самых популярных – туризм, ведь пожилые люди очень хорошо знают свой город. Вторая интересная программа – это поварское дело с изучением всех ГОСТов. Большой популярностью пользуется профессия парикмахера, а курсы по программе «1С» чаще всего выбирают бухгалтеры или те, кто ведет собственный бизнес. Группы формируются по мере комплектования – в составе 8-12 человек. Обучение ведется вечером или в выходные дни, - рассказала руководитель регионального центра «Старт-карьера» ВГУЭС Виктория НИКОЛАЕВА.

Пенсионеры – тоже в программе

В рамках национального проекта и государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы получить новую специальность или повысить квалификацию могут не только граждане предпенсионного возраста, но и незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости, и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Как было отмечено на секции, посвященной вопросам трудоустройства людей пожилого возраста, в 2019 году профобучение прошел уже 51 приморский пенсионер. Программа продолжится в 2020 году.

Единственное отличие от обучения предпенсионеров, как уже говорилось выше, состоит в том, что отучиться за счет государства имеют право только неработающие пенсионеры. Для получения государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятому пенсионеру нужно обратиться в государственное учреждение службы занятости населения по месту жительства. Кроме того, пожилым приморцам посоветовали предварительно договориться с потенциальным работодателем, прежде чем выбирать программу для профобучения: важное условие для включения в программу – это наличие заявки от будущего работодателя на участие человека в программе профобучения незанятых пенсионеров. Перед направлением на обучение оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Этот договор является гарантией получения человеком работы по окончании учебы.

ВАЖНО

Подробная информация об условиях профобучения лиц предпенсионного и пенсионного возраста в Приморском крае находится на портале департамента труда и социального развития ПК. Контактный телефон отдела по профориентации и профессиональному обучению департамента труда и социального развития Приморского края: (423) 226-96-32.

На фото: Люди почтенного возраста должны чувствовать свою востребованность в обществе. Поэтому основная задача форума «Полезно пенсионерам» - помочь людям, которые хотят «найти себя» и по-новому раскрыть свои возможности.

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