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Творчество - путь к исправлению
В Приморье определены победители конкурса декоративно-прикладного искусства и творчества «Мы помним»
Конкурс декоративно-прикладного искусства и творчества «Мы помним» был проведен среди осужденных в учреждениях уголовно-исправительной системы и приурочен к году памяти и славы героев Великой Отечественной войны. Выставка работ, которые признаны лучшими, открылась в минувшую пятницу, 28 августа, в культурном центре главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю.
Провести конкурс творчества осужденных в честь года памяти о Победе в Великой Отечественной войне еще в феврале предложил депутат Законодательного Собрания Приморского края по округу №10 Игорь ЧЕМЕРИС. Предполагалось подвести итоги к 9 мая, однако свои коррективы внесла пандемия COVID-19 и введенные ограничения. Поэтому выставку открыли накануне 75-летия окончания Второй Мировой войны, которое отмечается в начале сентября.
На конкурс «Мы помним» были представлены работы практически из всех исправительных учреждений региона – это 17 колоний и 4 изолятора. Столь высокой активности есть объяснение: общая численность 167 кружков для осужденных, действующих в рамках воспитательной работы в приморском ГУФСИН, составляет более 8 тысяч человек. В том числе действует 46 кружков декоративно-прикладного творчества.
Конкурс проводился в два этапа: на уровне исправительных учреждений и регионального управления ФСИН. Было представлено около 40 работ осужденных со всего Приморья – тематические картины, сувенирные изделия, изготовленные из различных материалов и в разных стилях. Лучшие экспонаты составили экспозицию выставки, проведенной на базе Культурного центра управления. В торжественном открытии выставки приняли участие начальник ГУФСИН Приморья генерал-майор внутренней службы Вадим ВЕРСТКИН, депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь ЧЕМЕРИС, а также представители общественности.
- Любому человеку, совершившему преступление и находящемуся в местах лишения свободы, дается шанс исправиться. Одним из путей для этого является приобщение к творчеству. Кто-то поет песни и пишет стихи, а у кого-то еще до осуждения были навыки делать вещи вручную. И другие люди, находящиеся в заключении, благодаря конкурсу тоже приобщились к творчеству, - оценил значение конкурса Вадим Версткин.
- В Законодательном Собрании я в течение нескольких созывов занимаюсь вопросами социальной политики. И одно из направлений – это социализация людей, которые выходят из мест лишения свободы и пытаются трудоустроиться. На мой взгляд, адаптация через труд, через полученные навыки проходит гораздо быстрее. 75 лет Победы – это великая дата в истории нашей страны. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И через такие конкурсы, через выражение людьми своих лучших качеств мы помогаем адаптации людей после выхода на свободу, - подчеркнул Игорь Чемерис. Парламентарий поблагодарил руководство ГУФСИН по Приморскому краю за содействие в организации и проведении конкурса.
По итогам конкурса в номинации «Лучшая работа резьбы по дереву» первое место заняла картина «Курская битва» (ИК-33). В номинации «Лучшая работа росписи по дереву» победа досталась картине «75 лет. Мы помним» (ИК-27). «Лучшей работой по металлу» стала композиция-стела «75 лет Победы», также выполненная заключенными ИК-27. В номинации «Лучшее произведение живописи» первое место досталось картине «Катера с морской пехотой входят в Сулинское гирло» (ИК-22). Победителям и номинантам будут вручены грамоты и подарки, которые позволят улучшить бытовые условия в местах лишения свободы – чайники, микроволновки и другая техника.
Фото автора
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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