Сентябрьские уловы

Эксперты отраслевой науки рассказали, чего ждать приморским рыбакам в сентябре

Природоохранные мероприятия в рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы поддерживают ресурсную базу региона и определяют допустимые объемы изъятия возобновляемых природных ресурсов. В том числе - и рыбы у берегов региона. Благодаря этому специалисты дают благоприятный прогноз на сентябрь.

По данным экспертов Тихоокеанского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ТИНРО), наступивший сентябрь в Приморье будет характеризоваться благоприятной синоптической обстановкой, способствующей промыслу. Количество штормовых дней в этом месяце ожидается на среднем уровне, а главными объектами промысла в Приморье будут минтай, разные виды камбалы и тихоокеанский кальмар.

Весь сентябрь тихоокеанский кальмар будет встречаться практически на всей приморской акватории исключительной экономзоны России, от банки Кита-Ямато на юге до залива Ольга, Владимир и Каменки. Предполагается, что массовая миграция кальмара на юг из вод северного Приморья начнется уже в первой декаде сентября. Основные промысловые районы в сентябре сформируются в водах центрального и южного Приморья. В Татарском проливе, как у побережья Сахалина, так и у берегов Хабаровского края, плотность скоплений ожидается ниже уровня последних лет. Нарастающий вылов кальмара на 14 августа составил 57 тонн.

Камбалы в заливе Петра Великого до середины сентября продолжат нагул на глубинах до 100 метров. Наиболее благоприятная промысловая обстановка по ним ожидается в Уссурийском заливе, между островом Аскольд и мысом Поворотный, а также в районе залива Посьета.

В уловах будет встречаться до 10-12 видов камбал. До глубины 30-35 метров в основном будет облавливаться японская камбала и молодь других видов. На глубинах до 50-60 метров в уловах будут преобладать желтоперая, желтополосая, остроголовая, а несколько глубже – малоротая, палтусовидная и колючая камбалы. В конце сентября они, как правило, начинают постепенно смещаться, опускаясь значительно глубже. Уловы на усилие могут составлять от 0,2 до 0,4 и до 0,8-1,6 тонн на судосутки. В течение месяца в заливе Посьета при выставлении флота можно выловить 0,5-0,6 тысячи тонн камбал.

В районе от мыса Поворотный до мыса Золотой в уловах будет представлено до 10 видов камбал. На изобатах 20-50 метров прогнозируется преобладание японской, желтополосой и длиннорылой камбал, скопления желтоперой и остроголовой ожидаются на глубинах от 30 до 70 метров.

Малоротая и палтусовидная камбалы будут концентрироваться в диапазоне глубин от 40 до 80-120 метров. Колючая камбала – доминирующий в этом районе вид - в сентябре будет находиться между глубинами 80-200 метров.

Наиболее плотные скопления камбал ожидаются в районе от бухты Краковка до поселка Валентин, от мыса Низменный до бухты Рудная, и на участке от залива Рында до бухты Русская, а также между мысами Белкина и Золотой. Уловы у РС-300 могут составить от 2 до 4 тонн за выход, у судов класса МКРТМ - от 4 до 6 тонн на судосутки. Таким образом, в подзоне Приморье в сентябре можно будет освоить 1,2-1,4 тысячи тонн камбал при достаточном выставлении флота и благоприятных погодных условиях.

Основные скопления минтая в сентябре ожидаются за пределами акватории залива Петра Великого. В районе от мыса Островной до мыса Бриннера уловы у судов класса РС и МКРТМ на глубинах от 120 до 300 метров могут составить от 5 до 14 тонн на судосутки. В центральных и восточных участках залива Петра Великого у этого типа судов суточный вылов может оказаться не более 3-8 тонн, а у маломерных судов - 1-3 тонны. Величина месячного вылова минтая в водах Приморья будет определяться количеством судов, выставленных на его промысел севернее мыса Поворотный. По данным отчетов рыбодобывающих организаций, вылов минтая в водах Приморья за 7 месяцев составил 11,148 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 1,2 тысячи тонн.

Терпуг в сентябре будет собираться в районе нерестилищ на глубинах менее 40 метров и окажется слабо доступен для облова активными орудиями лова. Однако возрастет успешность его промысла ставными неводами, донными ловушками и донными сетями. В заливе Петра Великого наиболее успешно его промысел можно вести в заливе Посьета, у островов Аскольд и Путятин, а также на траверзе залива Находка. К северу от мыса Поворотный терпуг будет сосредотачиваться в районе мыса Сысоева – мыса Островной, на участке от бухты Валентина до залива Ольги, в районе залива Рында и между мысами Белкина и Сосунова на глубинах от 50 до 80 метров на путях его миграций на нерестилища.

В заливе Петра Великого величина уловов в начале сентября практически у всех типов судов не превысит 0,5-1,0 тонн на траление. С началом массового отхода отнерестившихся рыб с нерестилищ уловы терпуга в конце месяца могут увеличиться до 2-3 тонн на одно траление.

Близкая динамика уловов ожидается и севернее мыса Поворотный. Общий вылов терпуга в сентябре в Приморье будет зависеть от активизации его промысла и может составить 0,5-0,7 тысячи тонн. По данным отчетов рыбодобывающих организаций на начало августа в подзоне Приморье было выловлено 0,7 тыс. тонн терпуга.

Промысел горбуши, по данным экспертов «ТИНРО», в Приморье уже успешно завершен, но в сентябре еще продолжится ход кеты.

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Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



