Министр образования Приморья рекомендовала не перегружать школьников

Многие школы решили сразу брать «быка за рога»

Во вторник, 1 сентября, в школах Приморья проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Ранее все образовательные учреждения получили подробные рекомендации от краевого министерства образования по организации рабочего процесса, которых теперь должны придерживаться.

В частности, в документе говорится о том, что торжественные линейки в честь Дня знаний в случае хорошей погоды требуется проводить на свежем воздухе. Родители могут присутствовать на праздничных мероприятиях только при наличии защитных масок.

На входах в школы необходимо организовать температурный контроль, который будет обязателен и для педагогов, и для детей. Если у ребенка выявят признаки заболевания, его потребуется немедленно изолировать в медицинский кабинет и сообщить о случившемся родителям и в Роспотребнадзор.

Расписание уроков в школе должно носить «плавающий характер» без привычных звонков с урока и на урок. Следить за его соблюдением будут учителя. К примеру, дети из разных классов смогут приходить на учебу к разному, заранее обозначенному времени. Такой подход призван исключить скопление большого количества детей в одном месте, в частности во время утреннего захода в школу и во время больших перемен, предназначенных для обедов.

«“Плавающее расписание” особенно актуально для больших школ. Мы просто не сможем посадить в столовой всех детей так, чтобы обеспечить между ними необходимую “социальную дистанцию”», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Кроме того, уточнила министр, рекомендации касаются организации качественной работы технического персонала.

«Варианты, когда уборщицы приходят в школу только вечером, следует исключить полностью. Техперсонал должен находиться в образовательном учреждении в течение всего рабочего дня, проводить влажную уборку, дезинфекцию. Если мы говорим о кабинетах химии, физики, которые посещают разные классы, их вообще необходимо мыть после каждого урока», – заявила Наталья Бондаренко.

Министр также отметила, что санитарные нормы не обязывают педагогов и детей носить медицинские маски во время уроков. Однако охранники, работники пищеблока, дежурные педагоги и администраторы должны носить средства индивидуальной защиты в течение рабочего дня.

Все сотрудники школ обязаны соблюдать «социальную дистанцию» между собой, в том числе в учительских и библиотеках. Мероприятия, подразумевающие встречу большого количества людей, в частности педсоветы и родительские собрания, следует проводить только в режиме онлайн.

Программы дополнительного образования разрешается осуществлять только с применением дистанционных технологий. От посещения бассейнов во время уроков физкультуры или в рамках работы спортивных секций пока следует отказаться.

«Прежде чем говорить о реализации программ дополнительного образования, нам нужно понять, как будут работать школы. От посещения бассейнов, в том числе в рамках уроков физкультуры, пока стоит воздержаться. Педагоги могут проводить занятия сухим плаванием, которые подразумевают выполнение определенных упражнений на суше и также являются важной частью силовой подготовки», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Министр напомнила и о том, что всем школам Приморья рекомендуется начинать образовательный процесс плавно, не перегружая учеников в начале учебного года.

«Учащимся младшей школы рекомендуется проводить не более трех уроков в день продолжительностью до 35 минут каждый, средней и старшей – не более семи до 40 минут каждый», – обозначила она.

Как неоднократно подчеркивал ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, безопасность детей и сотрудников является приоритетом при организации работы в школах.

«Работа по недопущению распространения инфекции, возникновения новых вспышек коронавируса имеет огромное значение. Мы должны создать максимально безопасные условия для детей и педагогов», – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, что ранее губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал школам первый период учебы не ставить в расписание больше двух-трех уроков. Однако практически повсеместно это требование было проигнорировано. Известны случаи, когда в школах в расписании значились шесть и даже семь уроков. Причем, у некоторых школ принята шестидневка.