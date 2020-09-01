Охота на браконьера

Растущее оснащение природоохранных организаций современной техникой и технологиями позволяет наращивать удары по нелегалам

Эффективное противодействие браконьерству – одно из важнейших направлений региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Факты говорят о том, что эта борьба усиливается, и все чаще браконьерам не удается уйти от ответственности за злодеяния против природного комплекса региона.

Губернаторская «охота»

В начале этого года губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО при посещении с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ Лазовского заповедника отметил, что в регионе внедряется механизм поощрения инспекторов, предусматривающий отдельное вознаграждение за каждого задержанного с незаконной добычей браконьера – за каждый изъятый незаконный ствол, за каждое копытное животное.

В противодействии браконьерству в крае сегодня эффективно действуют инспекторы службы охотничьего надзора, которые объединены в десять оперативных групп дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В первую очередь они патрулируют охотничьи угодья региона, где обитает краснокнижный амурский тигр - предупреждают, выявляют и пресекают случаи незаконной охоты на него и на диких животных, являющихся объектами его кормовой базы.

Принципиально в механизм борьбы с браконьерством вовлекаются и профессиональные охотники, являющиеся общественными инспекторами и защищающие охотугодья, которыми они пользуются, от нелегальных добытчиков.

Тогда, на совещании, на одном из кордонов охотинспекторов, оснащенном хорошей внедорожной техникой, связью и автономной системой жизнеобеспечения с экологическими источниками энергоснабжения, полпред высказал мнение, что необходимо наказывать не только задержанных браконьеров, но и нерадивых пользователей охотугодий, которые не противостоят браконьерству и допускают необоснованное снижение численности зверя и птицы на доверенных им государством территориях. Он же дал высокую оценку природоохранной деятельности Центра «Амурский тигр» и персонала Лазовского заповедника.

Однако тайга большая, и предотвратить серьезные преступления против природы удается не всегда. Об этом, в частности, можно судить по недавно прошедшей спецоперации пограничников в Хасанском районе, в ходе которой у преступной группы были изъяты когти и клыки от трех амурских тигров, рога от двух сотен сайгаков и треть тонны трепанга – все это незаконная добыча браконьеров. В итоге ущерб природе был оценен в 24 миллиона рублей.

В начале этого года сотрудники полиции и специалисты охотнадзора установили факт незаконной охоты на тигра в Михайловском районе около села Отрадное, в результате которой тигр от рук браконьеров погиб.

Штаб по защите тигра

В конце сентября в Уссурийске намечено ввести в эксплуатацию небольшое двухэтажное здание Центра «Амурский тигр», которое призвано стать настоящим штабом борьбы с преступными таежными промыслами. Здесь разместится пункт мониторинга перемещения антибраконьерных оперативных групп, отслеживающий их работу в режиме реального времени, Гос-

охотнадзор и краевой лесной надзор. Для техники, которая будет задействована в природоохране, в составе комплекса будут гараж и навес. Отсюда предполагается вести мониторинг камер видеонаблюдения, установленных на научно-природоохранных станциях и в самой таежной глуши.

По сути, создание такого оснащенного по последнему слову техники «штаба» - это помощь спонсоров и регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, оказывающих большую поддержку общественной организации, доказавшей свою эффективность в борьбе с браконьерством и в спасении краснокнижных и редких зверей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кстати, руководитель ООПТ нацпарк «Земля леопарда» Виктор БАРДЮК отмечает, что камеры наблюдения, отслеживающие тех же дальневосточных леопардов, в серьезной степени позволяют успешно бороться и с браконьерами. Еще в заповеднике «Кедровая падь», начиная с 2010 года была, успешно апробирована анти-браконьерская система с программным обеспечением SMART (Spatial Monitoring and Reporting System), которая сегодня успешно применяется в нацпарке.

В частности, охотинспекторы нацпарка в мае выследили и задержали браконьера с уникальным оружием - винтовкой Мосина, которой оснащалась еще царская армия. Она была «украшена» дальнобойным пулеметным стволом со снайперским прицелом. Впрочем, инспекторам этой заповедной земли довольно часто приходится пресекать действия браконьеров, на которых хасанская земля особенно богата. Именно успешная охота на браконьеров позволяет ООПТ улучшать ситуацию с численностью дальневосточного леопарда, поскольку животных, на которых они охотятся, на этой территории сегодня в достатке.

Успешный опыт применения SMART в «Земле леопарда» распространяется и на другие заповедные территории региона. Сейчас, в частности, ею усиливается охранная деятельность в Уссурийском заповеднике, также испытывающем серьезный прессинг со стороны браконьеров. Онлайн-ловушки на браконьеров – это уже нормальная практика. Сейчас заповедные территории работают с IT-компаниями над усилением покрытия сотовой связью максимально возможной территории, что должно улучшить их «охоту на браконьера».

Разбой на воде

Водные биоресурсы являются не менее лакомой добычей для приморских браконьеров, чем дичь. Когда же к отечественным браконьерам добавляются их собратья из-за рубежа, ситуация обостряется до предела.

Руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир КУЛИШОВ отмечал, что исключительная экономическая зона морской акватории РФ в Приморье в прошлом году испытала суперактивность северокорейских нарушителей. В течение года было задержано 3 754 браконьера, 16 рыболовных судов и 328 маломерных плавсредств из КНДР. Это было в 14 раз больше, чем за пять предыдущих лет. При этом зарубежные браконьеры начали проявлять агрессивность. В частности, 17 из них попали на скамью подсудимых за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которому было нанесено огнестрельное ранение. Одного из них уже осудили на 4 года общего режима, два ждут приговоров в сентябре, по остальным 14 завершается расследование.

Браконьерство соотечественников также доставляет пограничникам приличные хлопоты. Так, в начале августа сообщалось о задержании ими троих браконьеров, которые добыли 3 300 раковин гребешка весом около 700 килограммов. Моллюсков изъяли и выпустили в родную стихию, а в отношении преступников было обещано суровое наказание.

За аналогичное преступление – добычу в конце 2018 года более 4 000 штук гребешка в заливе Стрелок троим браконьерам Фокинский городской суд уже в этом августе определил условные сроки наказания – от 2 лет трех месяцев до двух лет восьми месяцев с погашением ущерба природе в размере более 1,3 миллиона рублей. Ущерб браконьеры возместили лишь частично, как и частично признали свою вину в незаконном промысле. Надо полагать, что суд проявил гуманность – приговор мог быть суровее.

А в конце августа пограничниками были задержаны два отечественных рыбацких судна и катер, которые вели незаконный лов креветки и краба, имея разрешение на добычу лишь разнорыбицы, которой богаты прибрежные воды. В этом случае природе удалось вернуть лишь часть краба, поскольку другая часть уже лишилась конечностей.

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Евгений КОРКО в июле отмечал, что браконьерство стало серьезной угрозой развитию марикультуры в регионе. Причем квалифицировать браконьерство, ведущееся на огородах предприятий марикультуры, вероятно, правильнее как хищение частной собственности. Ведь объектами промысла браконьеров становятся морские объекты, которые выращиваются хозяйствами. На морских огородах края в прошлом году за первое полугодие было выращено 27 000 тонн морской продукции, а в этом за такой же период – 45 000. При этом существенные объемы выхватывают браконьеры, от которых защитить свои порядки предприятия не в силах. А браконьерская легкая добыча подрывает сбыт самих предприятий марикультуры, поскольку они ценами должны окупать свои высокие затраты на производство, налоги и пр.

Руководитель ведомства считает особенно важным нанести удар по этому виду браконьерства, поскольку он существенно подрывает развитие в Приморье марикультуры. Сегодня в крае в этой отрасли работает уже около ста предприятий, имеющих 289 участков общей площадью около 70 000 га. Многие из них значительно удалены и трудно контролируемы, чем браконьеры умело пользуются.

Особенно больная тема – трепанг, который очень дорого ценится жителями соседних стран и часто вывозится туда контрабандно. Официальный представитель Погрануправления ФСБ по Приморскому краю Альбина ПРОСКУРЕНКО сообщала в конце мая, что уже в текущем году пограничным управлением в Хасанском районе была выявлена и пресечена противоправная деятельность до 30 физических лиц, причастных к незаконному промыслу дальневосточного трепанга. При этом было изъято более 700 килограммов живого и уже переработанного гидробионта. А за весь прошлый год пограничники изъяли в районе около двух тонн трепанга и ликвидировали более 10 подпольных цехов по его переработке. Этот преступный бизнес ведомство намерено ликвидировать полностью, поскольку он особенно серьезно подрывает развитие предприятий марикультуры. Кроме того, у этого браконьерства есть серьезные человеческие издержки – отмечается, что каждый год в Приморье под водой остается около десятка аквалангистов и водолазов, которые занимаются преступным промыслом.

КСТАТИ

«Левая» рыбалка подрывает базу

Росрыболовство отмечает, что в Приморье «проблемой для рационального использования существующей ресурсной базы и развития рыбоводства на крупных естественных водоемах остается нелегальный промысел».

В последние годы это ведомство, правоохранительные органы, администрации муниципалитетов объединяют усилия в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом - работают межведомственные оперативные группы, принимаются меры по охране запасов внутренних водоемов, сохранности продукции, выращиваемой хозяйствами в отдельных водоемах, но браконьерство продолжает наносить серьезный урон. Нелегальный промысел (незаконный вылов промышленными орудиями лова) затрудняет эффективное управление запасами и оказывает негативное воздействие на состояние популяций рыб. Ликвидация нелегальной добычи, безусловно, положительно скажется на состоянии ресурсной базы и на перспективах развития рыбоводства.

На фото: Любителей легкой наживы влекут природные богатства региона. Гималайские мишки (фото сделано в зоопарке) являются одним из любимых объектов браконьерской охоты и контрабанды.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



