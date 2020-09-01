"Эта молодежь уже через 15-20 лет будет оперировать нас и наших близких"

Лучшие молодые медики остаются работать в Приморье

Получение высшего медицинского образования в зависимости от направления может длиться от пяти до двадцати двух лет - именно столько занимает путь от первокурсника до доктора наук. «Врачи обучаются всю жизнь» - расхожая фраза среди студентов медицинских специальностей.

В условиях реализации Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы миссию Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета трудно переоценить. Она заключается в содействии по внедрению достижений фундаментальных наук в практическое здравоохранение, развитии трансляционной медицины, проведении инновационных исследований и воспитании будущих лидеров биомедицины. О «кузнице» молодых врачей - в материале газеты «Золотой Рог».

Взгляд в будущее

Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ) стремится занять достойное место среди ведущих медицинских вузов и факультетов России. Это будет достигнуто за счет прорывных исследований в фундаментальных науках и клинической медицине, нацеленных на предупреждение и лечение болезней человека и улучшение качества жизни, а также путем повышения уровня образования будущих ученых и клиницистов.

Целью Школы биомедицины является формирование научно-исследовательского и образовательного института мирового уровня, ориентированного на развитие трансляционной медицины, взаимодействие с ведущими отечественными и зарубежными исследовательскими центрами, подготовку кадров высшей квалификации по современным направлениям биологии и медицины, обеспечивающими повышение конкурентоспособности и вхождение школы в топ-200 по направлению «науки о жизни и медицина».

Для достижения стратегической цели разработана программа мероприятий, реализация которой обеспечит консолидацию новых компетенций в области биомедицинского образования и науки и вывод на рынок инновационных продуктов.

Стратегия ШБМ реализуется в соответствии со следующими принципами: концентрация ресурсов на приоритетных направлениях биомедицинской науки и внедрение ее результатов в практическое здравоохранение; интеграция исследовательского и образовательного процессов; качество и доказательность результатов научных исследований; персонализация финансирования научных проектов.

В этом году в Школе биомедицины ДВФУ состоялся первый выпуск по специальности «Лечебное дело». Среди завершивших обучение в ШБМ по этой специальности в ординатуру Дальневосточного федерального университета поступило почти 60% выпускников, а по некоторым фармацевтическим направлениям их доля составила 100%.

По данным приемной комиссии, в 2020 году на различные программы специалитета по медицинским и фармацевтическим направлениям уже принято 150 абитуриентов.

По словам проректора по медицинским вопросам ДВФУ Олега ПАКА, у студентов ШБМ ДВФУ по программам «Лечебное дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Фармация» есть большое преимущество - проходить во время учебы практику на базе структурных подразделений нашего Медицинского центра. Практика – это важная часть обучения на рабочем месте. Погружение в процесс проходит под контролем опытных врачей университетской клиники, профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук, владеющих современными высокотехнологичными методиками лечения и необходимыми практическими знаниями.

Отметим, в ШБМ большое внимание уделяется профориентации медицинской профессии среди учащихся гуманитарного колледжа ДВФУ и школ Приморского края.

В новом учебном году в университете, совместно с гуманитарно-экономическим колледжем, запускают проект медицинского кластера ДВФУ. В целях ориентирования учащихся на выбор дальнейшей профессии, в медицинском центре ДВФУ для будущих абитуриентов ежемесячно будут проводиться познавательные экскурсии и лекции по клиническим профилям и оказанию первой помощи.





"Мы подходим к этому проекту очень серьезно и ставим перед собой задачу уже сегодня вкладывать в детей знания и формировать интерес и уважительное отношение к медицинской профессии. Возможно, эта молодежь уже через 15-20 лет будет оперировать нас и наших близких", - поделился Олег Пак. "Мы постоянно наблюдаем за талантливыми ребятами, берем над ними шефство и лучших молодых специалистов оставляем работать в федеральном медицинском центре ДВФУ. К примеру, в этом году некоторые талантливые ребята, успешно завершившие обучение в ординатуре ШБМ уже трудоустроены в наши клинические подразделения: хирургии, гинекологии, кардиохирургии, травматологии, реанимации и интенсивной терапии: это молодые врачи, которыми мы гордимся", - рассказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ.

Как это было?

Все высококлассные врачи, работающие в Медицинском центре ДВФУ, прошли нелегкий, но такой захватывающий путь, поднимаясь по ступеням знаний, опыта, практики, от студента до специалиста. У каждого из них были собственные индивидуальные мотивы и побуждения, способствовавшие выбору одной из самых нужных человечеству профессий - врача. Современное, известное каждому школьнику слово «доктор» образовано от латинского глагола «docere» - «обучать», который буквально означает «ученый». Что повлияло на выбор их профессии, рассказали врачи МЦ ДВФУ.





Хирург-ординатор Центра хирургии МЦ ДВФУ Евгений МАСЛЯНЦЕВ:

- Выбор будущей профессии я сделал еще в 8 классе. После прочтения нескольких книг о медицине заинтересовался хирургией. К выпуску из школы уже не было сомнений, что хочу быть врачом. Окончательно определиться со специальностью «общая хирургия», помогло сообщество – «хирургический кружок», куда я пришел на 3 курсе медицинского университета.

В первую очередь, Медицинский центр ДВФУ - это коллектив профессиональных врачей, у которых можно учиться и правильному общению с пациентами, и оперативной тактике, и лечению пациентов вне операционной, консервативными методами. Здесь выполняются сложнейшие операции, в том числе в команде с врачами смежных специальностей, что представляет особый интерес. Ведь это можно встретить далеко не везде. Это одно из уникальных отделений, где сочетается множество хирургических специальностей и профилей, включая общую хирургию, колопроктологию, онкологию, бариатрию, эндоскопию, урологию, эндокринную и эндоваскулярную хирургию. Все это дает огромные перспективы для непрерывного роста и обучения молодому специалисту.





Хирург центра травматологи и ортопедии Илья СИДОРЕНКО:

- Мечта стать врачом появилась ещё в 5-м классе. С одной стороны, невольным стимулом в этом решении для меня стала бабушка, которая работала медицинской сестрой в госпитале, и я часто ее там навещал. С другой - мечта стать хирургом была со мной все время, сколько я себя помню. Самые сложные студенческие годы в ТГМУ (я учился на педиатрическом факультете), пришлись на первые три года обучения. Но я понимал: знания которые я получаю - основа всей медицины! Стоит только преодолеть этот рубеж, и учеба будет даваться легче. Как говорится, сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. В МЦ ДВФУ пришёл работать в 2014 году, будучи на 4 курсе. Начинал с мед брата. Большую часть времени дежурил в отделении травматологии и ортопедии. На каникулах просился с докторами, теперь с нынешними коллегами, на операции - это окончательно повлияло на выбор будущей специальности. После окончания интернатуры предложили остаться работать врачом, естественно сразу согласился! Студентам хочется пожелать терпения и удачи! Это нелегкий труд. Медицинский работник - это призвание, и нужно относиться к этой профессии с достоинством! Главное - ставить перед собой цель, и все получится!





Ординатор Центра охраны здоровья женщин Анастасия ХОН:

- Я росла в медицинской семье, и ещё ребёнком я знала, кем хочу быть, понимая всю ответственность работы врачом. За 8 лет учебы я ни разу не пожалела о выбранной специальности. После выпуска с факультета «Лечебное дело» ТГМУ я решила продолжить обучение в ординатуре по акушерству и гинекологии в Дальневосточном федеральном университете. Изначально, когда я поступала в ординатуру в ДВФУ, для меня было большим плюсом, что основным местом моей практики будет МЦ ДВФУ. Во время ординатуры я углубилась в изучение оперативной гинекологии, познакомилась с онкогинекологией, вела совместный амбулаторный приём с врачами поликлинической службы университетской клиники. Это позволило мне выбрать дальнейшее направление в своей специальности, в котором я хочу развиваться в будущем. И сейчас начинать свой врачебный путь с одними из лучших гинекологов нашего края - большая привилегия. Ведь перед моими глазами всегда есть ориентир и понимание, к чему надо стремиться.

КСТАТИ

Медики края получат выплаты от 200 до 700 тысяч рублей

Почти 18,5 миллионов рублей направили с начала года из краевого бюджета на единовременные выплаты приморским врачам. Это одна из пяти новых мер социальной поддержки медработников в регионе.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, единовременные выплаты предоставляются специалистам как с высшим, так и средним медицинским образованием, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. Важным условием является заключение бессрочного или срочного трудового договора на срок не менее 5 лет. Размер выплат колеблется от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.

На фото: Медцентр ДВФУ за короткий срок стал одним из самых авторитетных медучреждений региона.

Фото автора.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.