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"В основу решения Общественной палаты Приморья легли жалобы членов комиссий"
Электоральный юрист прокомментировал ситуацию в Уссурийске, где на одном из участков пришлось удалить некоторых общественных наблюдателей
В экспертных кругах продолжается обсуждение ситуации, которая возникла на одном из участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Уссурийске. Напомним, что здесь на одном из участков пришлось удалить некоторых общественных наблюдателей.
Мера эта вынужденная – наблюдатели вели себя неподобающим образом и, кроме того, злостно и не единожды нарушали социально-гигиенические правила, которые установлены для голосования в условиях сохраняющейся опасности заразиться коронавирусом. А когда на наблюдателей стали жаловаться и простые избиратели, то члены УТИКа, были вынуждены попросить таких наблюдателей покинуть участок. Вернее, такую рекомендацию выдала Общественная палата Приморского края, куда поступил соответствующий запрос из УИКа. Краевые общественники полностью поддержали предложение уссурийцев.
Решение об отзыве наблюдателей с ряда участков Общественная палата приняла на основании веских аргументов и только после жалоб членов комиссий. Такое мнение высказал электоральный юрист Эдуард Черторинский.
По мнению эксперта, самое главное, на что надо обратить внимание, так это на то, что решение приняла рабочая группа, а не один человек.
«К слову, согласно пункту 18 Положения о порядке назначения наблюдателей, утвержденного общественной палатой РФ, подобные решения выносятся только за нарушение наблюдателем действующего законодательства или Кодекса этики наблюдателя. Насколько мне известно, в основу решения ОП ПК легли жалобы членов участковых избирательных комиссий, работе которых препятствовали удалённые наблюдатели. Избиратели, очевидно, также высказывали недовольство возникающими конфликтными ситуациями», — отметил юрист.
По мнению эксперта, за каждым решение Общественной палаты всегда стоят законные основания и четкое понимание, что эффективная работа комиссии в присутствии этих наблюдателей невозможна.
«Важно понять — Общественная палата Приморского края не будет принимать подобных решений, не имея на это законных оснований. Зачем им лишний раз провоцировать противников принятия поправок, с утра ищущих подобные инфоповоды? Надо полагать, что решение о прекращении полномочий было принято тогда, когда стало понятно, что без него нормальная работа участковых комиссий попросту невозможна. Важно также понимать, что удаление „конфликтных“ наблюдателей не говорит о том, что участки вовсе остались без наблюдения и что с них были удалены абсолютно все наблюдатели», — отметил Эдуард Черторинский.
Ранее ситуацию в Уссурийске прокомментировал председатель Общественной Палаты Приморского края Борис Ступницкий:
- В соответствии с положением о назначении общественных наблюдателей Общественная палата имеет право не только назначать наблюдателей, но и отзывать их, если выявлены нарушения. В данном случае УИКами в Уссурийске были зафиксированы нарушения кодекса этики и поведения наблюдателя, в связи с чем они направили в Общественную палату коллегиальные заявления об отзыве этих людей. Заявления были рассмотрены в процедурном и регламентном порядке рабочей группой Общественной палаты по приему кандидатур для назначения наблюдателями, принято решение отозвать направление данных наблюдателей. Необходимо отметить, что представления о нарушениях поступали и из других муниципалитетов, однако при их детальном рассмотрении Общественная палата не нашла оснований для отзыва выданных ранее направлений.
Кроме того, эксперты отмечают, что после многочисленных попыток несистемной оппозиции скандализировать процедуру плебисцита в Приморье, они пошли ва-банк под занавес дня голосования.
Самое главное, на что надо обратиться внимание — это на то, что отзыв нескольких наблюдателей совсем не означает, что участки остались без присутствия общественников.
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