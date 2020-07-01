По закону: в Приморье нескольких наблюдателей отозвали за нарушение

На их поведение жаловались не только члены местного избиркома, но и избиратели

В Уссурийске на одном из участков пришлось удалить некоторых общественных наблюдателей.

Мера эта вынужденная – наблюдатели вели себя неподобающим образом и, кроме того, злостно и не единожды нарушали социально-гигиенические правила, которые установлены для голосования в условиях сохраняющейся опасности заразиться коронавирусом. В течение длительного времени наблюдателей-нарушителей члены избиркома пытались уговорить вести себя адекватно и в соответствии с кодексом поведения наблюдателей, однако все было тщетно. А когда на наблюдателей стали жаловаться и простые избиратели, то члены УТИКа, были вынуждены попросить таких наблюдателей покинуть участок. Вернее, такую рекомендацию выдала Общественная палата Приморского края, куда поступил соответствующий запрос из УИКа. Краевые общественники полностью поддержали предложение уссурийцев.

К слову, участок без общественного пригляда не остался – здесь выполняют свой общественный долг еще несколько человек.

Попытки ряда оппозиционно настроенных групп раздуть из этого малоприятного события скандал заставляют думать, что такое поведение нескольких наблюдателей было задумано заранее, чтобы попытаться дискредитировать процесс голосования. Ситуация находится на контроле у вышестоящих инстанций, в том числе и у правоохранителей.

В частности, ситуацию в Уссурийске уже прокомментировал председатель Общественной Палаты Приморского края Борис Ступницкий:

- В соответствии с положением о назначении общественных наблюдателей Общественная палата имеет право не только назначать наблюдателей, но и отзывать их, если выявлены нарушения. В данном случае УИКами в Уссурийске были зафиксированы нарушения кодекса этики и поведения наблюдателя, в связи с чем они направили в Общественную палату коллегиальные заявления об отзыве этих людей. Заявления были рассмотрены в процедурном и регламентном порядке рабочей группой Общественной палаты по приему кандидатур для назначения наблюдателями, принято решение отозвать направление данных наблюдателей. Необходимо отметить, что представления о нарушениях поступали и из других муниципалитетов, однако при их детальном рассмотрении Общественная палата не нашла оснований для отзыва выданных ранее направлений.

Кроме того, эксперты отмечают, что после многочисленных попыток несистемной оппозиции скандализировать процедуру плебисцита в Приморье, они пошли ва-банк под занавес дня голосования.

Представители оппозиции, среди которых отмечаются представители ячейки «Право народа», буквально ждали такого развития событий и сразу же стали обвинять членов избиркомов в попытках сфальсифицировать результаты.

Отметим, что сами представители УИК даже пытались вернуть этих товарищей на процедуру подсчёта голосов, однако это не входило в планы «засланных» наблюдателей. Впрочем, после нескольких вбросов про выброшенные бюллетени и отсутствие печатей на бланках, в эти сказки уже мало кто верит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.