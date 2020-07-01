Явка на голосование в Приморье приближается к 60%

Уже 818 534 избирателя приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Приморье

Явка в Приморье по состоянию на 15.30 1 июля составила 55,96%. Об этом заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников. По его словам, самым активным участником голосования среди муниципалитетов остается Хорольский муниципальный округ – явка 80,81%. На восьми территориях проголосовали уже более 70% избирателей. Среди лидеров – Спасск-Дальний, Артем, Уссурийск, Кировский, Черниговский и Шкотовский районы, Анучинский и Октябрьский муниципальные округа.

В восьми муниципалитетах явка превысила 60%. Это Арсеньев, Находка, Михайловский, Яковлевский, Партизанский, Дальнереченский районы, Чугуевский и Тернейский муниципальные округа.

Роман Охотников подчеркнул, что жалоб краевой избирательной комиссией не зафиксировано.

«Пока жалоб не поступало. Процедура голосования в Приморье проходит спокойно», – обозначил он.

Напомним, 1 июля в Приморье – основной день Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Процедура плебисцита продлится с 8.00 до 20.00. Граждане могут поделиться мнением на своем избирательном участке, по предварительной заявке на дому или по месту нахождения.