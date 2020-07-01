Известный приморский эколог о сути поправок к Конституции РФ

Гендиректор АНО «Центр Амурский тигр» Сергей Арамилев:

- В новой Конституции прописаны меры по сохранению флаговых животных – тигров, леопардов, белых медведей, снежных барсов, они есть в каждом регионе. Главное, сохраняя животных и природу, мы делаем здоровой экологию – от этого зависит жизнь и здоровье людей.

Центром Конституции является человек. И насколько социально-экономически он будет благополучен в сельско-таежной местности, зависит сохранность животных, особенно редких. Ему не придется нарушать закон в лесу, добывать незаконных животных, чтобы прокормить семью.

Я проголосовал 1 июля, чтобы навсегда запомнить этот день. В таких сложных условиях за короткий срок в России смогли организовать возможность голосовать с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Это абсолютно безопасно, я, как биолог, был приятно удивлен мерами, которые предприняты на избирательных участках.