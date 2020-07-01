"Из поправок я бы выделил поправку об индексации пенсий и социальных выплат"

Депутат Заксобрания края высказал свое мнение о поправках в Когституцию РФ

Алексей Козицкий, депутат Законодательного Собрания Приморского края, руководитель фракции «Справедливая Россия»:

- Я, конечно же, проголосовал – сделал это 1 июля по месту жительства. Из поправок я бы выделил одну из тех, которую внесла наша партия – поправка об индексации пенсий и социальных выплат. В первоначальной редакции речь шла о регулярном увеличении выплат. Конечно, регулярность важна сама по себе, но члены нашей рабочей группы сделали важное уточнение, чтобы социальные выплаты и пенсии увеличивались не просто регулярно, а не реже одного раза в год.