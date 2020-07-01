"Круглой печати на бюллетенях быть не может"

Крайизбирком прокомментировал ситуацию на участке №914

Заместитель председателя Избирательной комиссии ПК Роман Охотников:

Информация о недействительных избирательных бюллетенях на избирательном участке №914 во Владивостоке не соответствует действительности. Бюллетень, заснятый на видео, предназначен для Комплекса обработки избирательных бюллетеней. Прямоугольную печать участковая комиссия проставляет на лицевой стороне бюллетеня в правом верхнем углу. Круглой печати на избирательном бюллетене быть не должно.