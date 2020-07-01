Голосование набирает обороты

В 12 муниципалитетах Приморья явка на голосование превысила 60%

По данным на 12.00 1 июля явка на Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Приморье с нарастающим итогом составляет 51,7%. Участниками плебисцита стали уже 756 222 жителя края. Об этом заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

По словам представителя избирательной комиссии Приморья, сразу в 12 муниципалитетах края явка уже превысила 60%.

«В лидерах продолжает оставаться Хорольский муниципальный округ – там проголосовали свыше 75% избирателей. На 11 территориях края явка на текущий момент превышает 60%: это Спасск-Дальний, Артем, Уссурийский городской округ, Анучинский и Октябрьский муниципальные округа, а также Черниговский, Кировский, Яковлевский, Шкотовский, Дальнереченский и Партизанский районы», – уточнил Роман Охотников.

В ходе голосования избирательная комиссия Приморского края не зафиксировала ни одной подтвержденной жалобы или нарушения. Со стороны организаторов сделано все, чтобы легитимность процедуры не ставилась под сомнение.

Напомним, 1 июля в Приморье проходит основной день Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Процедура плебисцита продлится с 8.00 до 20.00. Граждане могут поделиться мнением на своем избирательном участке, по предварительной заявке на дому или по месту нахождения.