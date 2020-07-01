Главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая высказала свое мнение о поправках в Конституцию РФ

Главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая:

- Коллектив больницы проголосовал 25 и 26 июня, имея возможность сделать это без отрыва от работы.

Для нас очень важные поправки, связанные с семейными ценностями, безопасностью нашей страны. Особое внимание, конечно, к изменениям в системе здравоохранения, отношения к ней. Новая и ранее не обсуждаемая тема – это обеспечение органами местного самоуправления доступности медпомощи. Мы понимаем, что это значит, особенно для поликлиник, детских больниц, многопрофильных стационаров. Это конституционная обязанность органов местного самоуправления ремонтировать дороги, пешеходные зоны, устанавливать дорожные знаки, заниматься озеленением. Даже ближайшая остановка к больнице – все это будет являться конституционной обязанностью местных властей.

Кроме этого, важны полномочия региональных властей по обеспечению медучреждений. Для приморских больниц 2019 год был прорывным, мы не видели ранее такого внимания, такого беспрецедентного объема финансирования в сферу здравоохранения. Только наше учреждение получило новое наркозно-дыхательное оборудование, новые аппараты УЗИ, оборудование для паллиативных пациентов, для реабилитации после инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. И сегодня наш госпиталь, работающий в условиях COVID, – крупнейший на Дальнем Востоке, рассчитан на 400 коек. Мы пролечили более 1200 пациентов.

Голосуя за поправки, мы хотим, чтобы такое же поступательное развитие было во всей системе здравоохранения страны.