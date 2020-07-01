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Голосование идет под жестким контролем

01 Июля 2020, 11:46 | Приморье

5200 общественных наблюдателей в Приморье следят за голосованием по поправкам в Конституцию Рф

В Приморье корпус наблюдателей за ходом Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ объединил 5 200 человек. Их участие призвано обеспечить максимальную открытость и прозрачность процедуры плебисцита. Об этом рассказал Председатель региональной Общественной палаты Борис Ступницкий в среду, 1 июля, в пресс-центре Правительства Приморского края.

По его словам, активисты находятся на всех избирательных участках.

«Совместно с общественными организациями, политическими партиями, просто активными гражданами мы сформировали корпус из 5 200 наблюдателей. Они присутствуют на всех 1 299 стационарных участках и 46 временных. Наблюдатели работали во все предыдущие дни голосования, причем не только на стационарных участках, но и на дому», – обозначил он.

Главная задача наблюдателей – следить за тем, чтобы процедура плебисцита проходила без нарушений.

«При Общественной палате Приморского края создан Ситуационный центр, сформированы три мобильные группы. Ежедневно поступают по одному-два сигнала, мобильные группы выезжали на них, ни один из сигналов не подтвердился», – подчеркнул Борис Ступницкий.

Напомним, 1 июля в Приморье проходит основной день Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Процедура плебисцита продлится с 8.00 до 20.00. Граждане могут поделиться мнением о поправках, которые предлагаются к внесению в основополагающий закон страны, на своем избирательном участке или по предварительной заявке на дому или по месту нахождения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: президент  голосование  конституция  Путин  поправки 



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