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"Не каждому человеку удается хотя бы один раз в жизни поучаствовать в принятии главного, основополагающего закона для жизни"
Приморский политик рассказал, почему так важно проголосовать, если вы еще не успели отдать свой голос
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков:
- Почему важно проголосовать? Во-первых, не каждому человеку удается хотя бы один раз в жизни поучаствовать в принятии главного, основополагающего закона для жизни, защиты прав граждан, суверенитета Российской Федерации – Конституции страны.
Сегодня мы делаем очередной шаг вперед к развитию нашего демократического государства, его усилению. Сегодня Россия подошла к рубежу, когда ее экономические возможности достигли того уровня, когда необходимо Конституцией закрепить определенные обязательства государства по соцобеспечению граждан. Это касается и ежегодной индексации пенсии, и различных соцвыплат, и повышения уровня оплаты труда, закрепление его не ниже прожиточного минимума.
В 1993 году, когда принимали первоначальный вариант Конституции РФ, по которому сейчас живем, вопрос о том, что мы можем какие-то финансовые аспекты прописать в ней, не ставился, так как экономика была к этому не готова. Если сегодня народ Российской Федерации сделает свой выбор и поддержит предлагаемые изменения, то уже через какое-то время можно будет говорить о дальнейших шагах по увеличению всех этих выплат.
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