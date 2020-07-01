Приморский политик рассказал, почему так важно проголосовать, если вы еще не успели отдать свой голос

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков:

- Почему важно проголосовать? Во-первых, не каждому человеку удается хотя бы один раз в жизни поучаствовать в принятии главного, основополагающего закона для жизни, защиты прав граждан, суверенитета Российской Федерации – Конституции страны.

Сегодня мы делаем очередной шаг вперед к развитию нашего демократического государства, его усилению. Сегодня Россия подошла к рубежу, когда ее экономические возможности достигли того уровня, когда необходимо Конституцией закрепить определенные обязательства государства по соцобеспечению граждан. Это касается и ежегодной индексации пенсии, и различных соцвыплат, и повышения уровня оплаты труда, закрепление его не ниже прожиточного минимума.

В 1993 году, когда принимали первоначальный вариант Конституции РФ, по которому сейчас живем, вопрос о том, что мы можем какие-то финансовые аспекты прописать в ней, не ставился, так как экономика была к этому не готова. Если сегодня народ Российской Федерации сделает свой выбор и поддержит предлагаемые изменения, то уже через какое-то время можно будет говорить о дальнейших шагах по увеличению всех этих выплат.