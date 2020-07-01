Почти половина избирателей Приморья проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

На избирательные участки уже пришел 711 301 избиратель

По данным на 10.00 1 июля явка на Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ по поправкам в Конституцию РФ с нарастающим итогом составляет 48,64%. На избирательные участки уже пришел 711 301 избиратель. Об этом заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

Представитель избирательной комиссии Приморья подчеркнул, что все участки в крае открылись в 8.00, работа идет штатно, сообщений о нарушениях не поступало.

«В лидерах по количеству участников голосования – Хорольский муниципальный округ, на втором месте – Кировский район, а на третьем – Спасск-Дальний», – обозначил Роман Охотников.

Отмечается, что особо активно приморцы голосовали на предприятиях, а также на уличных участках. Это позволило обеспечить меньшую плотность потока голосующих и, соответственно, безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Напомним, 1 июля в Приморье проходит основной день Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Процедура плебисцита продлится с 8.00 до 20.00. Граждане могут поделиться мнением на своем избирательном участке, по предварительной заявке на дому или по месту нахождения.