Жители Приморья выбирают объекты "народного бюджета" в день голосования по поправкам в Конституцию РФ

Кто еще не успел выбрать, смогут сделать это возле избирательных участков во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске

Приморцы высказывают свое мнение по объектам для благоустройства или ремонта в четырех городах края наряду с Общероссийским голосованием по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в среду, 1 июля. До конца дня те, кто еще не успел выбрать, как преобразится их муниципалитет по проекту «Инициативное бюджетирование», смогут сделать это возле избирательных участков во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске.

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА». Проект «Инициативное бюджетирование» направлен на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. В Приморье на первое мероприятие в рамках проекта – «народный бюджет» – предусмотрели 300 миллионов рублей. Это новый механизм участия граждан в управлении бюджетом территорий, выбора объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. В пилотном режиме в проекте участвуют четыре крупных города в Приморском крае.

Так, жителям Владивостока предложили выбрать один из трех проектов. Инициатива «Сохрани тепло детям» предусматривает замену окон в 48 школах Владивостока. В рамках второго проекта – «Скверы городу и горожанам» – предлагается реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий. В проекте «Светлый город» запланирована организация вечерней подсветки Владивостока. Стоимость каждого из предложенных проектов – 173 миллиона рублей – сумма, которую выделят городу из краевого бюджета.

В Находке на сегодняшний день интерес к голосованию проявили уже несколько десятков тысяч жителей. Горожанам предлагают выбрать одну из четырех общественных территорий для благоустройства в 2020 году. Среди них – фонтан «Морской», скверы имени капитана Болтина, «Озерный» или «Молодежный».

Уссурийцам предлагают четыре проекта: ремонт дворов, благоустройство общественных территорий, реконструкция дорог и капитальный ремонт фасадов.

Жители Артема также определяют приоритетные проекты благоустройства. В опросные листы включены две инициативы – «Мой Артем» и «Устройство светомузыкального пешеходного фонтана на территории «Детского парка». По каждой из них предварительно была получена обратная связь от горожан.

«Запуск подобного проекта – это не только возможность сделать территории края комфортнее для жизни, но и вовлечь население в этот процесс. Ведь именно люди могут сказать, какие проекты нужны для развития их территории, на что можно направить финансовые ресурсы. Призываем приморцев сделать свой выбор», – подчеркнула председатель Правительства региона Вера Щербина.

Отметим, в случае успешной реализаций пилотного проекта «Народный бюджет» и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории края в следующем году.

«Думаю, данный механизм даст положительный эффект, поскольку это хорошая система учета мнения людей и реализации именно тех проектов, которые востребованы гражданами», – отметил ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, что 1 июля стартовал финальный день Общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Задать любые вопросы по нему можно специалистам Информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20.