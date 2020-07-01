www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.44 р. 100 JPY: 65.43 р.
EUR: 78.99 р. 10 CNY: 99.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ активно идет в Приморье

01 Июля 2020, 10:18 | Приморье

Процедура плебисцита, напомним, продлится с 8.00 до 20.00

В среду, 1 июля, в Приморье проходит Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Процедура плебисцита продлится с 8.00 до 20.00. Граждане могут поделиться мнением о поправках, которые предлагаются к внесению в основополагающий закон страны, на своем избирательном участке или по предварительной заявке на дому или по месту нахождения.

Всего в крае действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

Приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

Согласно рекомендациям Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора, все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, на входах организованы температурный контроль, выдача средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также одноразовых ручек для заполнения бюллетеней для голосования. Присутствуют дезинфицирующие коврики и разметка для обеспечения «социальной дистанции», минимум 1,5 метра между гражданами.

Участники голосования, согласно рекомендациям, предъявляют паспорт членам избирательных комиссий только в развернутом виде и из своих рук на расстоянии, позволяющем рассмотреть указанные в документе сведения. Выдача бюллетеня для голосования осуществляется также бесконтактным способом.

Ранее уже проголосовал и призвал приморцев последовать его примеру, выполнить свой гражданский долг, Губернатор края Олег Кожемяко.

«Инициатива главы государства о внесении поправок в основной закон страны призвана адаптировать Конституцию к новым условиям. Раскрыть новые возможности для дальнейшего развития России, дать гражданам дополнительные социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Например, в области медицины закрепляется право граждан на получение доступной медпомощи в самых разных уголках страны. И мы уже видим, на примере Приморского края, как государство развивает здравоохранение. Значительно увеличены средства, выделяемые из федерального и краевого бюджета. Мы закупаем новое оборудование для наших клиник, ремонтируем их, поддерживаем медиков, привлекаем новых специалистов, помогаем с жильем», – заявил он.

Губернатор также подчеркнул, что поправки закрепляют обязанность Правительства страны проводить социально ориентированную политику: это и сохранение семейных ценностей, и охрана окружающей среды, и улучшение качества жизни инвалидов. Кроме того, пенсии обяжут индексировать не менее одного раза в год.

«Принимать решение об окончательном утверждении поправок будем именно мы с вами. Граждане России. Это наша страна, наш родной дом. Земля, которую отстояли деды и прадеды в Великой Отечественной войне. И наш долг сохранить суверенитет государства, нерушимость его границ, историческую справедливость. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. По совести, думая о будущем. Я призываю всех жителей края принять участие в голосовании о внесении изменений в Конституцию РФ», – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, в январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его Президенту.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено на позднее время в связи с пандемией коронавируса.

Для того, чтобы каждый успел поделиться своим мнением о поправках в Конституцию РФ, и чтобы избежать большого количества людей на избирательных участках, голосование было решено проводить с 25 по 30 июня и в основной день плебисцита – 1 июля.

Приморье показало хорошую явку – мнением об изменениях в главный закон страны в крае к 10.00 30 июня поделились почти 40% избирателей. В целом в России (по состоянию на вечер 29 июня) – 45,7 %.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ специалистам Информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморье  поправки  Путин  кожемяко  голосование  конституция 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]