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Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ активно идет в Приморье
Процедура плебисцита, напомним, продлится с 8.00 до 20.00
В среду, 1 июля, в Приморье проходит Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Процедура плебисцита продлится с 8.00 до 20.00. Граждане могут поделиться мнением о поправках, которые предлагаются к внесению в основополагающий закон страны, на своем избирательном участке или по предварительной заявке на дому или по месту нахождения.
Всего в крае действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.
Приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.
Согласно рекомендациям Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора, все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, на входах организованы температурный контроль, выдача средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также одноразовых ручек для заполнения бюллетеней для голосования. Присутствуют дезинфицирующие коврики и разметка для обеспечения «социальной дистанции», минимум 1,5 метра между гражданами.
Участники голосования, согласно рекомендациям, предъявляют паспорт членам избирательных комиссий только в развернутом виде и из своих рук на расстоянии, позволяющем рассмотреть указанные в документе сведения. Выдача бюллетеня для голосования осуществляется также бесконтактным способом.
Ранее уже проголосовал и призвал приморцев последовать его примеру, выполнить свой гражданский долг, Губернатор края Олег Кожемяко.
«Инициатива главы государства о внесении поправок в основной закон страны призвана адаптировать Конституцию к новым условиям. Раскрыть новые возможности для дальнейшего развития России, дать гражданам дополнительные социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Например, в области медицины закрепляется право граждан на получение доступной медпомощи в самых разных уголках страны. И мы уже видим, на примере Приморского края, как государство развивает здравоохранение. Значительно увеличены средства, выделяемые из федерального и краевого бюджета. Мы закупаем новое оборудование для наших клиник, ремонтируем их, поддерживаем медиков, привлекаем новых специалистов, помогаем с жильем», – заявил он.
Губернатор также подчеркнул, что поправки закрепляют обязанность Правительства страны проводить социально ориентированную политику: это и сохранение семейных ценностей, и охрана окружающей среды, и улучшение качества жизни инвалидов. Кроме того, пенсии обяжут индексировать не менее одного раза в год.
«Принимать решение об окончательном утверждении поправок будем именно мы с вами. Граждане России. Это наша страна, наш родной дом. Земля, которую отстояли деды и прадеды в Великой Отечественной войне. И наш долг сохранить суверенитет государства, нерушимость его границ, историческую справедливость. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. По совести, думая о будущем. Я призываю всех жителей края принять участие в голосовании о внесении изменений в Конституцию РФ», – отметил Олег Кожемяко.
Напомним, в январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.
После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его Президенту.
Изначально голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено на позднее время в связи с пандемией коронавируса.
Для того, чтобы каждый успел поделиться своим мнением о поправках в Конституцию РФ, и чтобы избежать большого количества людей на избирательных участках, голосование было решено проводить с 25 по 30 июня и в основной день плебисцита – 1 июля.
Приморье показало хорошую явку – мнением об изменениях в главный закон страны в крае к 10.00 30 июня поделились почти 40% избирателей. В целом в России (по состоянию на вечер 29 июня) – 45,7 %.
Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ специалистам Информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
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