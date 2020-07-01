Режим ЧС из-за затоплений ввели во втором районе Приморья

Режим чрезвычайной ситуации введен в Чугуевском районе Приморья, где после ливней подтопило придомовые участки и огороды. Так, в селе Новомихайловка у дамбы в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из поступающих грунтовых вод размером примерно в 6 гектаров.

Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу, 26 июня, осадки усилились. Во Владивостоке затопило улицы. В крае размыло дороги. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Кавалеровского района, где из-за ливней подтопило десятки участков, размыло мосты и произошло обрушение участков дорог.

«В связи с прохождением циклонов и обильным выпадением осадков в виде дождя на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. В связи с этим введен режим ЧС муниципального характера», - говорится в сообщении государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.