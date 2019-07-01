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Приморье помогает пострадавшим от паводка в Иркутской области
Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» обращается к сотрудникам учреждений и населению Приморского края по организации помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, где в настоящее время затоплено более 3000 домов.
Иркутское областное отделение «Российского Красного Креста» объявляет сбор средств для помощи пострадавшим.
Реквизиты Иркутского областного отделения Российского Красного Креста
(сокращенное наименование - ИОО ООО "Российский Красный Крест")
ИНН: 3808016470
КПП: 381201001
Расчетный счет: 40703810318350100728
Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
Юр. адрес: 664005, Иркутская обл., Иркутск г, 2-я Железнодорожная ул., дом № 9
Телефон: 8(3952)38-19-01, 43-67-57.
Председатель Сергей Альбертович Давидян
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от паводка»
Со всеми вопросами и предложениями по сбору средств можно обращаться в офис Красного Креста в г. Иркутске по адресу: ул. 2-я Железнодорожная, д. 9 или по тел. 8(3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61 Сергей Альбертович.
Фото: ТАСС/ «Иркутск сегодня»
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