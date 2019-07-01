Приморье помогает пострадавшим от паводка в Иркутской области

Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» обращается к сотрудникам учреждений и населению Приморского края по организации помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, где в настоящее время затоплено более 3000 домов.

Иркутское областное отделение «Российского Красного Креста» объявляет сбор средств для помощи пострадавшим.

Реквизиты Иркутского областного отделения Российского Красного Креста

(сокращенное наименование - ИОО ООО "Российский Красный Крест")

ИНН: 3808016470

КПП: 381201001

Расчетный счет: 40703810318350100728

Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк

БИК: 042520607

Корр. счет: 30101810900000000607

Юр. адрес: 664005, Иркутская обл., Иркутск г, 2-я Железнодорожная ул., дом № 9

Телефон: 8(3952)38-19-01, 43-67-57.

Председатель Сергей Альбертович Давидян

Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от паводка»

Со всеми вопросами и предложениями по сбору средств можно обращаться в офис Красного Креста в г. Иркутске по адресу: ул. 2-я Железнодорожная, д. 9 или по тел. 8(3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61 Сергей Альбертович.

Фото: ТАСС/ «Иркутск сегодня»