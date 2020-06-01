"Тележки добра" для нуждающихся устанавливают в продуктовых магазинах Приморья

Приморье присоединилось к социально значимому проекту «Тележки добра». Инициатива направлена на поддержку жителей в условиях эпидемии COVID-19 и реализуется в рамках Всероссийской акции #МыВместе.

Каждый житель края при посещении магазина может оказать помощь тем, кому это действительно необходимо. Совершить добрый поступок просто – достаточно оплатить выбранные товары и оставить их в специализированной тележке. Позже их передадут одиноким пенсионерам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Благотворитель может выбрать товары на свой вкус, но рекомендуется, конечно, отдавать предпочтение продуктам ежедневного рациона и длительного срока хранения. К примеру, уместно будет оставить крупу, макароны, сахар, чай, сгущенное молоко, тушенку. Тележки во всех магазинах легко узнать – они промаркированы и находятся у касс в тех торговых точках, которые стали партнерами акции», – рассказала директор департамента по делам молодежи Елена Томчук.

В Приморье проект «Тележки добра» действует пока только во Владивостоке, уточнили организаторы. Однако вскоре его планируется распространить на все муниципалитеты края.

«Первой к проекту присоединилась сеть супермаркетов “РЕМИ”. Продукты для нуждающихся принимают уже в 10 магазинах, расположенных в разных районах Владивостока. В будущем, надеемся, подобные тележки появятся и в других торговых точках, благодаря чему нам удастся оказать больше гуманитарной помощи нуждающимся», – уточнил глава регионального исполкома ОНФ в Приморском крае Александр Коваленок.

Он уточнил, что представителям бизнеса, желающим присоединиться к проекту «Тележки добра», следует обратиться в региональное отделение ОНФ в Приморском крае по номеру: 8-924-338-98-12 (Лариса Владимировна Кравец).

Список магазинов акции «Тележки добра» во Владивостоке:

– Проспект Красного знамени, 57;

– улица Бестужева, 31;

– улица Героев Хасана, 4;

– улица Адмирала Юмашева, 19;

– улица Ладыгина, 3;

– улица Шилкинская, 10а;

– улица Волгоградская, 20;

– улица Бородинская, 14;

– улица Шуйская, 3;

– улица Луговая, 91.

Отметим, в рамках акции #МыВместе на всех территориях Приморья с марта работают волонтерские центры. Добровольцы оказывают помощь пожилым жителям края, которые в связи с непростой эпидемиологической ситуацией находятся в зоне особого риска. Активисты покупают и доставляют продукты питания и хозяйственные товары на дом к пенсионерам, выгуливают собак, регулярно справляются о здоровье представителей старшего поколения лично и по телефону. Подобную работу ведут уже около 500 человек в разных селах и городах.

Кроме того, социально ответственный бизнес формирует и передает продуктовые наборы. К акции подключились уже такие известные компании, как судостроительный комплекс «Звезда», «Доброфлот», «Рыбозавод Большекаменский», Slavda Group, «Белуга Групп», «Самбери» и другие предприятия.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.