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Дополнительную поддержку предусмотрят для безработных приморцев в условиях COVID-19

01 Июня 2020, 15:40 | Приморье

Дополнительные меры поддержки безработных граждан предусмотрят в период эпидемии коронавируса. Так, в Приморье измененный размер минимального пособия по безработице составит 5 400 рублей.

О необходимости уделить максимальное внимание проблеме безработицы заявил Президент Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда 27 мая.

«Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди», – подчеркнул глава государства.

В ходе совещания было принято решение продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

Кроме того, ранее для граждан, уволенных после 1 марта и обратившихся в службу занятости, были установлены дополнительные выплаты по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такую поддержка будет распространена и на тех родителей, которые имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта.

«С начала пандемии коронавируса доплату к пособию в размере 3 тысяч рублей уже получили более 1,7 тысячи приморских семей с детьми. На эти цели было направлено около 3,2 миллиона рублей», – информируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Дополнительную поддержку получат и индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность после 1 марта. При регистрации в качестве безработных такие граждане смогут в течение трех месяцев получать максимальное пособие в размере 12 130 рублей, тогда как ранее эта выплата была минимальной.

Еще одно важное изменение коснется граждан, которым назначается минимальное пособие. Среди них граждане, у которых нет подтвержденного дохода и достаточного стажа по прежнему месту работы. Для поддержки этой категории безработных предусмотрено увеличение минимального размера пособия с 1 500 рублей до 4 500 рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться также в течение трех месяцев, в период с 1 мая до 1 августа.

«В Приморском крае измененный размер минимального пособия по безработице составит 5 400 рублей», – комментируют в региональном министерстве труда и социальной политики.

Напомним, с 9 апреля действует упрощенный порядок регистрации в службе занятости населения: гражданину достаточно подать заявление и оставить резюме на портале «Работа в России». По информации министерства труда и социальной политики, в Приморье таким порядком на сегодняшний день уже воспользовались более 19 тысяч человек.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
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Теги: безработные  соцподдержка 



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