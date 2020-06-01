В этом году во Владивостоке последний звонок звенит по-новому

5 июня в 11:00 во всех школах Владивостока пройдёт праздник последнего звонка. В 2020 году в городе Владивостоке 11 класс оканчивают 3 329 выпускников. Из-за коронавируса традиционный праздник окончания школы – последний звонок – будет проходить в этом году в дистанционном режиме: каждое образовательное учреждение готовит свой поздравительный ролик выпускникам.

В ходе праздника дистанционно прозвучат поздравления директоров образовательных учреждений, пройдет ознакомление с приказом о допуске к государственной (итоговой) аттестации, приветственное слово скажут первоклассники. Конечно, с напутственными словами выступят первая учительница и любимый классный руководитель, а представители от родительской общественности от души пожелают ребятам успехов в сдаче ЕГЭ. И, пожалуй, главные пожелания от всех – здоровья и сил. Перенести эти временные трудности и услышать по-новому зазвучавшие слова: всё ещё впереди!

Ответное слово скажут и сами выпускники. Они сейчас готовят стихи и песни о последнем звонке, школьный вальс, который записывался в строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. И, конечно, в завершение торжественного мероприятия прозвенит последний звонок.

Фото из архива