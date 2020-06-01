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60-й юбилей отметил главный тренер спидвейного клуба "Восток" Игорь Столяров

01 Июня 2020, 11:39 | Приморье
30 мая день рождения отметил тренер спидвейного клуба «Восток» Игорь Эрикович Столяров. Ему исполнилось 60 лет.
 
Больше 40 лет своей жизни Игорь Столяров посвятил спидвейному клубу «Восток» во Владивостоке. Именно здесь в 1978 году началась его спортивная карьера. Много лет подряд он являлся капитаном «Востока». За эти годы входил в состав сборной СССР по спидвею, участвовал в чемпионатах мира и других международных соревнованиях, поэтому копилка наград спортсмена пестреет многочисленными наградами. В 2006 году Игорь Эрикович стал тренером команды «Восток», а в 2012 – тренером муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта».
 
«Огромное внимание Игорь Эрикович уделяет росту и воспитанию своих юниоров – это пятьдесят гонщикиков по мотокроссу и спидвею разных возрастов. Награды, полученные ребятами – это результат работы тренера и наглядное свидетельство упорных и планомерных тренировок по оттачиванию навыков и технического мастерства в мотоциклетном спорте», - отмечают в управлении физической культуры и спорта.
 
С праздником Игоря Столярова поздравили сотрудники управления физической культуры и спорта.
 
Фото - ИА PrimaMedia
 

 

 
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Теги: Восток  спидвей 



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