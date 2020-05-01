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Школы России завершат учебный год с 15 мая до 5 июня
Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.
- Для 1-8 классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки).
- Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая / 30 мая соответственно.
- 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.
- Мы подготовили данные рекомендации в тесном диалоге с психологами, с экспертным сообществом, исходя из необходимости, прежде всего,обеспечить ребятам полноценный отдых и в психологическом и в физическом плане, - рассказал министр Сергей Кравцов, - Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты, и сейчас мы тщательно ведем процесс подготовки учебного года так, чтобы учащиеся не выпадали из общей программы и в тоже время, программа не превысила допустимые нагрузки.
В Минпросвещения также рекомендовали школам в период с 15 до 25 мая оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания, пишет РГ.
В приморских школах учеба в начале мая будет идти пока по такому графику:
с 1 по 11 мая: с 1 по 5 мая - выходные, уроки начинаются с 6 мая - 6, 7, 8 мая включительно. С 9 мая по 11 мая - выходные.
На сегодняшний день пока в Приморье действует приказ, который был издан на прошлой неделе. Согласно этому приказу обучение продлится до 27 мая по дистанционной форме.
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