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Коронавирус не дал начаться навигационному сезону в Приморье
Открытие навигации маломерных судов в Приморье откладывается до стабилизации ситуации с коронавирусом. Окончательное решение будет принято исходя из погодных условий и эпидситуации.
Как сообщили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой открытие навигации откладывается.
«Убедительная просьба к владельцам стоянок таких судов соблюдать выпускной режим. На плаву остаются плавсредств контрольно-надзорных ведомств и спасательных служб», – подчеркнули в ведомстве.
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