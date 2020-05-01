Коронавирус не дал начаться навигационному сезону в Приморье

Открытие навигации маломерных судов в Приморье откладывается до стабилизации ситуации с коронавирусом. Окончательное решение будет принято исходя из погодных условий и эпидситуации.

Как сообщили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой открытие навигации откладывается.

«Убедительная просьба к владельцам стоянок таких судов соблюдать выпускной режим. На плаву остаются плавсредств контрольно-надзорных ведомств и спасательных служб», – подчеркнули в ведомстве.

Фото газеты «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.