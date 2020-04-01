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В апреле пенсии жителям Приморья будут доставлены по утвержденному графику
Зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю информирует приморцев-получателей пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, что в апреле зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно, двумя потоками: 15 и 22 апреля.
Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через Почту России, почтальоны обязательно доставят денежные средства на дом в дату, утвержденную графиком доставки в период с 3 по 20 апреля.
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