В апреле пенсии жителям Приморья будут доставлены по утвержденному графику

Зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю информирует приморцев-получателей пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, что в апреле зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно, двумя потоками: 15 и 22 апреля.

Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через Почту России, почтальоны обязательно доставят денежные средства на дом в дату, утвержденную графиком доставки в период с 3 по 20 апреля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.