Решаем финансовые вопросы не выходя из дома: советы Банка России

Как получить необходимые финансовые услуги, не покидая жилья, чтобы сохранить время, силы и здоровье? Об этом приморцам, оставшимся дома на этой нерабочей неделе, рассказали в Дальневосточном ГУ Банка России.

Настраиваем автоплатежи

У старшего поколения с платежной дисциплиной все в порядке — наши бабушки и дедушки привыкли платить по счетам вовремя. Часто они по старинке идут для этого в офисы банков или на почту. Но сейчас не стоит подвергать их риску — подключите себе и старшим родственникам автоплатежи. Это поможет вовремя оплачивать услуги ЖКХ, мобильной связи и интернета и избежать лишних контактов в условиях пандемии.

Подключить автоплатежи можно через Портал госуслуг, личный кабинет или мобильное приложение банка. Настраивая автоплатеж, внимательно изучите условия банка. Проверьте, есть ли комиссии.

Используйте для автоплатежей отдельный счет. Кладите на него именно ту сумму, которая уходит на ежемесячную оплату по счетам. Для автоперечислений не подходят кредитные карты или карты с овердрафтом.

Контролируйте платежи и следите за сменой реквизитов организации, в которую перечисляются деньги.

Возвращаем долги без лишних встреч

Вернуть или одолжить деньги можно через Систему быстрых платежей (СБП). Она дает возможность делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, даже если у отправителя и получателя счета в разных банках.

Уже сейчас некоторые банки установили нулевые тарифы на переводы, а с 1 мая 2020 года все переводы через СБП до 100 тыс. рублей в месяц будут бесплатными. Если сумма превысит этот лимит, банки могут назначить комиссию до 0,5% от размера перевода, но не больше 1,5 тыс. рублей.

Через СБП можно также делать покупки в интернете. Это безопаснее для покупателя, чем оплата банковской картой, потому что не нужно оставлять на сайте никаких реквизитов. Правда, доступен этот сервис только в тех онлайн-магазинах, которые подключили оплату по QR-коду.

Оформляем кредиты и вклады дистанционно

Во многих банках оформить вклады и кредиты можно через личный кабинет на официальном сайте или мобильное приложение.

В период, когда доходы временно снизились, можно завести кредитную карту с большим грейс-периодом. Она позволит пользоваться деньгами и не платить проценты какое-то время. Но нужно быть уверенным в том, что ваша платежеспособность восстановится, и вы сможете безболезненно вернуть долги. Помните, что проценты за использование заемных средств по кредитным картам выше, чем при оформлении обычного кредита.

Если вы собираетесь обратиться за кредитом в банк, изучите свою кредитную историю. Это тоже можно сделать дистанционно. Через Портал госуслуг выясните, в каких бюро кредитных историй (БКИ) она хранится, а затем закажите отчеты в БКИ. Кредитная история предоставляется гражданам бесплатно максимум дважды в год.

Конвертируем деньги без обменников

Если покупку валюты нельзя отложить на более удачное время, не обязательно идти в обменные пункты. Открыть валютные счета и провести конвертацию, как правило, можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении банка. Обычно это даже выгоднее.

Покупаем страховку онлайн

Многие популярные виды страховок, например полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), можно оформить не покидая дома. Но имейте ввиду — продавать страховки дистанционно имеют право только сами страховщики. Если онлайн-полисы продает страховой агент или брокер, это незаконно. Скорее всего, вы столкнулись с мошенничеством. Сообщите об этом в Банк России через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru

Остерегаемся мошенников

Мошенники могут предлагать не только страховки. Получая любые услуги дистанционно, всегда пользуйтесь только официальными сайтами финансовых организаций, магазинов и других организаций. Помните, что злоумышленники могут создавать сайты-двойники, поэтому важно проверять название сайта и наличие безопасного соединения — об этом вам скажет значок закрытого замка в адресной строке.

В периоды эпидемий мошенники активизируются и используют актуальные информационные поводы — всегда перепроверяйте информацию, поступающую по любым каналам: электронной почте, СМС, телефону, мессенджерам. И ни при каких условиях не сообщайте никому свои персональные данные или данные своих банковских карт.

Повышаем свою финансовую грамотность

Чтобы получать финансовые услуги грамотно и во время пандемии, и после победы над вирусом, не забывайте повышать уровень своих знаний. В свободное время почитайте о том, как можно сохранить и приумножить свои средства, не стать жертвой обмана или мошенников, изучите нюансы новых финансовых инструментов.