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Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч защитных масок
01 Апреля 2020, 09:38 | Приморье
Представители Поднебесной передали гуманитарную помощь для социально значимых организаций Приморья в понедельник, 30 марта.
Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморья, Генеральное Консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке поблагодарило регион и выразило признательность за совместную работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Генконсул Янь Вэньбинь подчеркнул, что Приморский край принимает реальные меры, чтобы остановить распространение заболевания.
В знак поддержки и в ответ на действия Приморья во время вспышки коронавируса в Китае, в том числе за помощь в перемещении груза с медицинскими средствами, иностранное представительство передало региону 50 тысяч защитных масок для использования их в учреждениях региона.
«Маски направят в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением», – отметил руководитель ведомства Алексей Старичков.
Отметим, работа по обеспечению средствами индивидуальной защиты учреждений и населения региона продолжается в Приморье.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: коронавирус маски
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