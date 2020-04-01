Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч защитных масок

Представители Поднебесной передали гуманитарную помощь для социально значимых организаций Приморья в понедельник, 30 марта.

Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморья, Генеральное Консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке поблагодарило регион и выразило признательность за совместную работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Генконсул Янь Вэньбинь подчеркнул, что Приморский край принимает реальные меры, чтобы остановить распространение заболевания.

В знак поддержки и в ответ на действия Приморья во время вспышки коронавируса в Китае, в том числе за помощь в перемещении груза с медицинскими средствами, иностранное представительство передало региону 50 тысяч защитных масок для использования их в учреждениях региона.

«Маски направят в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением», – отметил руководитель ведомства Алексей Старичков.

Отметим, работа по обеспечению средствами индивидуальной защиты учреждений и населения региона продолжается в Приморье.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)