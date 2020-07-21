Песков рассказал о планах Путина на поездку в Хабаровск

«У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми»

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, где несколько дней проходят митинги в поддержку обвиняемого в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока в ближайшее время такая поездка [в Хабаровск] не запланирована», — сказал он.

Напомним, накануне Президент РФ подписал указ об увольнении губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.