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Песков рассказал о планах Путина на поездку в Хабаровск
«У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми»
Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, где несколько дней проходят митинги в поддержку обвиняемого в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока в ближайшее время такая поездка [в Хабаровск] не запланирована», — сказал он.
Напомним, накануне Президент РФ подписал указ об увольнении губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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