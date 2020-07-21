"Гонцы Госдепа слетелись в Хабаровск"

Известный приморский общественник Сергей Мильвит прокомментировал события в столице соседнего региона

Член Общественной палаты при губернаторе Приморского края Сергей Мильвит в своих постах в социальных сетях отметил одну тенденцию в развитии ситуации в Хабаровске, где прошло уже несколько митингов в поддержку теперь уже официально отставленного президентом страны по причине утраты доверия губернатора Сергея Фургала:

- Хабаровский протест активно пытаются переформатировать в антигосударственный, предав ему сепаратистскую окраску. Трудятся на этом не слишком почетном поприще либеральные партии, штабы Навального, структуры Ходроковского и прочие связанные с Госдепом США оппозиционеры, которых правильнее было бы назвать наймитами. Некоторые факты уже осветил телеканал «Россия-1», другие пока ждут своего часа.

Журналисты федерального телеканала обратили внимание на московского блогера Алексея Романова, отправленного в командировку руководителем фонда «Свободная Россия» Натальей Арно Будаевой. Между тем, названный фонд включен в список нежелательных организаций.

Последнее означает, что вести деятельность на территории России организация не имеет права, однако ведет, тем самым нарушая российские законы. По данному факту отправил запрос генеральному прокурору России с требованием проверить изложенную в сюжете телеканала «Россия-1» информацию и привлечь руководителя фонда к установленной законом ответственности.