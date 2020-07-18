Протест угасает: митинги в Хабаровске собрали не более десяти тысяч человек

По официальным данным УМВД по Хабаровскому краю, в несанкционированных акциях приняло участие 10 тысяч человек

Оппозиция в лице фургальской сетки телеграмм-каналов пытается навязать цифру от 65 до 82 тысяч участников. Впрочем, их данные нужно делить на несколько раз.

В прошлую субботу они, например, заявили, что колонна протестующих растянулась по улице Муравьева-Амурского на 10 км, хотя протяженность улицы от площади Ленина до площади Комсомольской не превышает трех километров. А количество демонстрантов у них варьировалось от 30 до 50 тысяч человек, хотя по официальным данным цифра составила 12 тысяч человек.

Сегодня после шествия по периметру центральных улиц Хабаровска митингующие собрались на площади Ленина возле здания правительства Хабаровского края. К этому времени толпа, утомленная прогулкой на 30-градусной жаре, значительно поредела. Митинговать у дверей краевой власти остались 3-4 тысячи человек.

Митингующие держали портреты Фургала, баннеры с призывом освободить его, а также новые баннеры с требованием "честного суда присяжных". Коммунисты подняли красные знамена, правда, маскируясь под КПСС. Кто-то принес флаг города. Полиция обеспечивала общественный порядок в режиме «вежливых людей» и раздавала защитные маски участникам несанкционированной акции.

Накануне акции, получившей название «кормление голубей», представители ряда общественных организаций города выступили с обращениями к митингующим с призывом, не дать втянуть себя в провокации. Жители центра Хабаровска и медперсонал расположенной на "красной линии" больницы попросили у участников несанкционированных акций не нарушать спокойствия, не мешать людям и больным отдыхать.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

СК сообщил, что ему удалось получить неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам, совершенным в 2004‒2005 годах.

"Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников. Тем не менее, в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела.

Для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

"С учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи УК РФ именно суд решит вопрос о применении сроков давности, но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".