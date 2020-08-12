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Сергей Шойгу десантировался на Дальнем Востоке
В городе президентского внимания его встретил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
В плане рабочей поездки главы оборонного ведомства - посещение авиа и судостроительного заводов, проведения совещания по выполнению гособоронзаказа ведущими предприятиями ОПК региона.
Напомним, на Амурском судостроительном заводе строят боевые корабли для Тихоокеанского флота, а в цехах Комсомольского авиазавода делают истребители Су-35С и Су-57.
Шойгу прибыл на берега Амура после посещения Камчатки, где проверил боеготовность Петропавловского гарнизона и вилючинскую базу ТОФ.
Фото ТРК "Звезда".
Олег КУЛЬГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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