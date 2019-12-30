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В Комсомольске-на-Амуре заложили "Уссурийск"

30 Декабря 2019, 16:05 | Дальний Восток

Тихоокеанский флот пополнится малыми ракетными кораблями, которые строят дальневосточные судостроители

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония закладки для Тихоокеанского флота третьего  малого ракетного корабля «тихоокеанской серии» проекта 22800 «Каракурт». Он будет носить имя приморского города – «Уссурийск». Со стороны заказчика благословлял закладку корабля заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь КОРОЛЕВ.

Пресс-служба Тихоокеанского флота отмечает, что в рамках действующего с Минобороны контракта от 22 августа 2018 года дальневосточные судостроители должны построить шесть таких многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов), которые предназначены для выполнения боевых задач, как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. На их вооружении будут универсальные корабельные комплексы «Калибр», известные, например, по удару Каспийской флотилии по позициям Исламского государства в Сирии, когда с террористическим образованием велись наиболее активные действия, а также – артустановки и пулеметы. Эти корабли будут иметь дальность плавания – до 2 500 миль, и автономность – 15 суток.

Первые два малых ракетных корабля этой серии – «Ржев» и «Удомля» были заложены для ТОФ ранее – 1 июля этого года. Выполнение этого контракта поделено заказчиком между Амурским судостроительным заводом, который к 2025 году должен ввести 4 таких корабля, и заводом «Восточная верфь» из Владивостока, который к 2022-му году должен построить два таких военных корабля.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: проект  ССЗ  армия  малый ракетный корабль  корабль  ТОФ 



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