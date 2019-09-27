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Эксперты 11 стран обсудят в Якутске проекты развития российского сектора Арктики
24 сентября в Якутске начал работу международный «Северный форум по устойчивому развитию» (СФУР), который продлится до 28 сентября 2019 года. В нем примут участие учение и эксперты из России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, КНР, Республики Корея и Японии. Цель мероприятия – объединение крупнейших экспертов из приполярных и азиатских стран для дальнейшей работы в проектной деятельности. По итогам СФУР будут предложены проекты устойчивого развития Северо-Восточного сектора Арктики, которые в течение последующего года будут реализовываться в рамках рабочих групп международной организации «Северный Форум». СФУР станет одной из ведущих международных площадок для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики.
В рамках СФУР основное внимание будет уделено Северо-Восточному сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества. Необходимо оценить значение и вклад столь огромной территории в устойчивое развитие Севера и Арктики в глобальном контексте, учитывая, что основной массив многолетней мерзлоты находится именно здесь, и все изменения климата, происходящие в данном регионе, сказываются на глобальном потеплении.
В связи с этим международная организация северных регионов «Северный Форум», Правительство Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова выступили с инициативой создания постояннодействующей международной экспертной площадки «Северный форум по устойчивому развитию».
Необходимо учесть взаимный интерес арктических государств к привлечению азиатского потенциала в научно-исследовательских проектах, совершенствовании морской инфраструктуры, сохранении биоразнообразия Арктики. Поэтому Якутия, как республика, географически относящаяся к Арктике и Азии, может стать своеобразным мостом, соединяющим оба макрорегиона.
25 сентября состоится одно из главных событий СФУР – Пленарное заседание с участием Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, первого Президента Республики Саха (Якутия), Государственного советника Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева, Чрезвычайного и Полномочного Посла Исландии в Российской Федерации г-жи Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, советника Посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации г-жи Солвейг Руссебё, Генерального консула КНР в г. Хабаровске г-на Цуй Гоцзе, членов Правительства Республики Саха (Якутия) и зарубежных экспертов.
В рамках форума пройдут конференции, круглые столы, научно-практические конференции, панельные дискуссии, проектные площадки, семинары, лекции, специализированные и экспертные секции и др. Среди тем обсуждения – «Коренное и местное управление в условиях промышленного развития на Севере», «Северный морской путь и развитие предпринимательской деятельности коренных народов Арктики», «Оленеводство как основа жизнедеятельности коренных народов Арктики», «Трудовые ресурсы – основа устойчивого развития Арктики», «Безопасность инвестиций в арктических районах», «Креативные индустрии в Арктике», «Адаптация человека в Арктике» и другие темы.
С более подробной информацией о событиях и мероприятиях СФУР можно ознакомиться в приложении «Программа “Северного форума по устойчивому развитию”».
Основная тема СФУР – «устойчивое развитие», ключевая проблема современности. Суть концепции устойчивого развития сводится к балансу между экономической, экологической и социальной сферами деятельности человека. В 2015 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН были определены 17 целей устойчивого развития в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в реализацию которой должны быть вовлечены не только правительства, но и транснациональные компании, благотворительные фонды, общество, неправительственные организации, эксперты и ученые по всему миру.
О «Северном Форуме»
Международная организация северных регионов «Северный Форум» – это крупнейшая межгосударственная и неправительственная организация, учрежденная в 1991 году. В организацию входят 10 регионов России, а также предстатели Исландии, США, Финляндии и Республики Корея. Целью деятельности «Северного Форума» является улучшение качества жизни на Севере через сотрудничество и обмен опытом, знаниями и технологиями. Деятельность организации направлена на решение практических вопросов экономического, социального, культурного, национально-этнического, экологического характера и осуществление приоритетных проектов в этих областях.
Интернет-сайт международной организации северных регионов «Северный Форум»: www.northernforum.org.
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