Досуг не в тягость

Владивосток претендует на звание ночной столицы Дальнего Востока

Индустрия развлечений приятно дополняет туристические маршруты во многих странах, что делает ночные клубы достопримечательностью города наряду с историческими местами и природными ландшафтами. Владивостоку пока далеко до монстров индустрии развлечений - Ибицы, Лас-Вегаса или Нью-Йорка. Но движение в этом направлении есть, и, по мнению экспертов, именно в нем заложен большой туристический потенциал.

Владивосток насчитывает около 30 заведений, позиционирующих себя как ночные, в том числе и те, которые считаются старейшими не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. «Во Владивостоке уже давно работает несколько заведений, которые не просто ассоциируются с городом, но стали его визитной карточкой. Они не требуют дополнительной рекламы, и местные жители обязательно посоветуют посетить их приезжим», - рассказала Карина ШЕВЕЛЕВА, экс-директор по административной работе развлекательного комплекса SanReMo Show Club.

К таким заведениям, например, относится Music Bar «Мумий Тролль», созданный компанией VVO Project и группой «Мумий Тролль» во Владивостоке в 2011 году. Он стал центром музыкальной культуры и клубной жизни города и одной из основных площадок международного музыкального фестиваля V-Rox, который в этом году прошел в новом формате. Теперь мероприятие позиционируется, как V-ROX EXPO – «открытый фестиваль культуры», и в его программу вошли не только музыкальные концерты, но и стрит-арт, выставка дальневосточных художников, гастрономические вечера и уникальное бартендер-шоу из Японии.

Досье "Золотого Рога": В этом году V-ROX EXPO прошел во Владивостоке с 21 по 23 июня. В рамках фестиваля развернулись сразу несколько музыкальных программам, которые параллельно проходили на трех площадках фестиваля. Основная – концертная – программа состоялась в «Мумий Тролль Music Bar», а специальная танцевальная – развернулась в клубах RA и Pluton. Все дни фестиваля на данных площадках менялись программы, а на сценах выступили музыкальные коллективы России, Великобритании, Китая, Японии и Индии. Открытый фестиваль культуры стал ярким ночной жизни Владивостока.





На любой вкус и кошелек

Клубная жизнь дальневосточной столицы постепенно становится одним из инструментов привлечения туристов, приезжающих в край из соседних субъектов региона и стран. Причина – разнообразие заведений. Владивосток может порадовать развлечениями как любителей андеграундной ночной жизни, предложив им заведения, пропитанные духом техно-клубов, так и любителей хип-хопа и электронной музыки. В дальневосточной столице есть и гламурные, и неформальные островки ночной жизни.

«Владивосток от других нестоличных городов России отличается более богатым выбором заведений на самый разный вкус и кошелек, в том числе и ночных, - рассказал директор одного из самых известных ночных клубов Владивостока. – Далеко не во всех городах Дальнего Востока можно так хорошо повеселиться ночью, поэтому Владивосток мог бы закрепить за собой для начала статус «ночной столицы» Дальневосточного региона».

Действительно, Владивостоку есть что предложить: город выгодно отличается тематическими клубами, барами и ночными ресторанами, кроме того, здесь проходят самые яркие на Дальнем Востоке концерты в рамках гастролей популярных российских исполнителей. Как отмечают независимые маркетологи, именно в этом направлении городу следовало бы активнее развивать нишу. Со стороны участников рынка отмечается интерес к местному творчеству – чтобы послушать местные группы, приезжают туристы не только из стран Азии, но и европейцы. Но пока это явление носит стихийный характер, поскольку специфического турпродукта пока не существует. Эксперты считают, что клубам стоит серьезно задуматься о сотрудничестве с туроператорами.

Один из участников рынка, пожелавший остаться анонимным, уверен, что Владивосток мог бы стать магнитом для любителей ночных клубов, для этого необходимо создать легендарное заведение. «Но возникает вопрос: нужна ли эта легенда городу? Для того чтобы сформировать подобный бренд, владельцу клуба в одиночку не справиться - необходимо постоянно поддерживать этот имидж в информационном поле, не обойтись и без поддержки властей. В данный же момент такой задачи ни перед чиновниками, ни перед представителями индустрии не стоит: в бизнес пришли люди, которые хотят только зарабатывать деньги и не думают о том, что культуру ночной жизни надо развивать. Многие владельцы ориентируются на невзыскательные требования широкой аудитории. В таких условиях о культурном развитии индустрии развлечений не может быть и речи», – считает он.

Потенциал ночной жизни – в казино и на пляжах

Большим потенциалом, по мнению экспертов, обладает еще один объект в Приморье – это игорная зона, в частности – объект Tigre de Cristal, который уже является неотъемлемой составляющей развлекательной индустрии в России. Его развитие предусмотрено государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Комплекс включает в себя не только казино, но и пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары. Ежегодно Tigre de Cristal посещает около 350 тысяч человек, треть из которых составляют игроки из КНР и Республики Корея.

Впрочем, для того чтобы стать центром ночной жизни, игорной зоне необходимо расширять целевую аудиторию за счет увеличения количества вариантов ночного отдыха внутри игорной зоны. Это могут быть крупномасштабные ночные вечеринки, тематические оупен-эйры, которые будут анонсироваться на весь АТР. «Для наших гостей из Северо-Восточной Азии визит в комплекс является обязательным в рамках развлекательной программы посещения Приморского края. Для нас очень важно, что мы обладаем таким эксклюзивным ресурсом. Также мы приветствуем инициативу наших инвесторов развивать неигровой сектор, это заставляет с оптимизмом смотреть в будущее», – отмечает директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

Эксперты также выделяют еще одну ночную изюминку региона – клубный отдых на пляже. Пляжное направление – одно из наиболее популярных во внутреннем туризме в Приморье. Региону действительно повезло с географическим положением: 900-­километровая протяженность морского побережья, высокая температура воды и длительный купальный сезон притягивают любителей моря и теплого песка со всего Дальнего Востока. Ежегодно на приморских берегах отдыхает не менее миллиона человек, более 60% из них ­ гости из других регионов России и иностранные туристы. Владельцы баз отдыха подхватывают тренд ночной жизни и организуют настоящие культовые места. К таким можно отнести популярный у гостей и жителей края пляж Ливадия, на котором в ночное время разворачивается насыщенная музыкальная программа, привлекающая посетителей из разных уголков России и мира.

Клубы для своих

Однако вышеуказанные заведения пока не создали характерного климата для развития ночной жизни Владивостока. «К нам не едут специально для того, чтобы окунуться в ночную жизнь, – Приморье по-прежнему интересно климатом и историческими местами. А клубная жизнь выступает скорее как сопутствующий элемент, - отметила Шевелева. – Хотя, бесспорно, на краевом уровне Владивосток становится центром клубной жизни. Происходит обмен гостями и с Хабаровском, где клубная культура находится примерно на том же уровне. В этом процессе существует своя сезонность. Например, наплыв неместных гостей увеличивается в новогодние праздники и в бархатный сезон».

На фото: Гостям Владивостока некогда отсыпаться.

Фото Дианы БЕЛОЙ.

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.