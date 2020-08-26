17 лет достижений Приморскугля в составе СУЭК

Компания Приморскуголь в 2020 году отметила 17-летнюю годовщину в составе АО «СУЭК»

Встраивание ООО «Приморскуголь» в систему одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира - АО «СУЭК» - стало мощным драйвером обновления производственного комплекса Приморскугля, вдохнуло в него новую жизнь, обеспечило ресурсы развития.

В нашем праздничном обзоре ко Дню шахтёра мы вспоминаем, какие важные достижения произошли в ведущем угледобывающем предприятии в нынешнем году, и о преимуществах, которые получили горняки Приморья, войдя в состав Сибирской угольной энергетической компании.

Драйверы роста

С 2003 года самое крупное предприятие ООО «Разрезоуправление «Новошахтинское» к январю 2020 года поставило потребителям 60 миллионов тонн местных углей.

Такой результат базируется прежде всего на опыте и мастерстве коллектива, умеющего технически грамотно построить свою работу, а также максимально эффективно использовать производственные ресурсы.

Отметим, что разрезоуправление стало градообразующим предприятием для Новошахтинского городского поселения, многие работники – жители не только Новошахтинского, но и близлежащих поселений. В составе АО «СУЭК» в РУ Новошахтинском работает порядка 1000 человек, обеспечивая себя и свои семьи, получая достойную заработную плату и уверенно смотря в будущее.

Рекорды производительности

В самом начале этого года были подведены итоги производственных соревнованиях АО «СУЭК»-2019. Бригада экскаватора компании Приморскуголь вошла в тройку лидеров среди всех предприятий угольного гиганта. Бригадой экскаватора Komatsu PC-3000 №9 под руководством Сергея Осавлюка с помощью экскаватора за год было переработано 6 млн 710 тысяч кубометров горной массы.

Директор разрезоуправления Андрей ДЬЯКОНОВ подчеркнул, что второе место в соревнованиях среди всех предприятий СУЭК – показатель высокого профессионализма и слаженной работы всего коллектива: механиков, машинистов экскаватора и помощников машиниста, горных мастеров и электромехаников.

Руководитель поблагодарил экипаж и вручил приз – сертификат с денежными средствами, эквивалентными стоимости нового автомобиля Ford Focus. Работники самостоятельно приняли решение разделить общую сумму, исходя из вклада каждого в общее дело.





2020 год горняки начали с организованной на всех предприятиях АО «СУЭК» трудовой вахты в ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В этот период приморские угледобытчики добивались перевыполнения плановых заданий с обязательным соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности.

Так, коллектив Артёмовского ремонтно-монтажного управления, входящего в структуру ООО «Приморскуголь», с поставленными задачами справился достойно. Первое место заняли работники специализированного участка по обслуживанию горно-шахтного оборудования, которые перевыполнили план на 220%. Второе место у механосборочного участка, коллектив перевыполнил план на 111%. Третье место взяли рабочие мотороремонтного участка, перевыполнившие задание на 108%.

Работники под надёжной защитой

Основная ценность предприятия — коллектив. Чувствовать себя социально защищенными горнякам позволяют заключаемые с компанией коллективные договоры. Каждый раз подготовка этих документов — большая и сложная совместная работа председателей первичных организаций угольщиков и комиссий по ведению коллективных переговоров. Договоры на 2020 год вступили в силу в аппарате управления ООО «Приморскуголь», разрезоуправлении «Новошахтинское», Артемовском ремонтно-монтажном управлении, а также шахтопроходческом управлении «Восточное».

- Коллективный договор, подписанный на период до 2022 года, устанавливает дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, охране труда и здоровья работников, социальных гарантиях и льготах, - говорит председатель профсоюзной организации аппарата управления компании Александр ЦОЙ.





Договор сохраняет для горняков все социальные гарантии, по некоторым позициям они даже расширены. Он – показатель ответственного отношения работодателя к сотрудникам. Горняки Приморскугля и члены их семей имеют право на бесплатный проезд в отпуск раз в три года, выплату за каждый отработанный год в угольной промышленности при достижении права на пенсионное обеспечение, а также на ежемесячную премию за выслугу лет. Кроме того, внесено новое положение о премировании персонала за эффективное и рациональное использование рабочего времени.

Всё лучшее - детям

Не забывает руководство компании о социальной поддержке своих работников и организации досуга. Детский лагерь угольщиков «Юность», находящийся на балансе ООО «Приморскуголь», продолжает радовать юных жителей всего Дальнего Востока. В лагере созданы все необходимые условия для комфортного и здорового отдыха детей. Работает медпункт, предусмотрено пятиразовое полноценное питание. Для работников предприятий ООО «Приморскуголь» до 90% расходов по оплате путёвок в лагерь берет на себя компания.





Модернизация техники

В рамках инвестиционной программы АО «СУЭК» весь горнотранспортный парк компании Приморскуголь в 2020 году оборудован системой быстрой заправки. Это позволяет сократить простои в работе оборудования, а также повышает безопасность при работе водителей.

Система быстрой заправки установлена на основное и вспомогательное оборудование: экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, погрузчики и автогрейдеры.





Скорость заправки техники с помощью нового оборудования составляет 4 минуты, тогда как ранее это занимало 10 минут. Помимо экономии времени важен и аспект безопасности – для заправки водителю уже не надо подниматься к топливному баку и выполнять заправку на высоте двух метров. Кроме того, система быстрой заправки оборудована функцией автоматического контроля. Она сама отключается при достижении определённого уровня топлива в баке, чтобы исключить его потери вследствие переливов.

Стоп коронавирус

Волонтёры предприятия в рамках всероссийской акции «Мы вместе» оказали помощь нуждающимся во время пандемии коронавирусной инфекции. Добровольцы осуществили доставку продуктовых наборов ветеранам. В набор вошли наиболее популярные продукты: колбаса, тушёнка, сгущённое молоко, сыр, чай, конфеты, печенье.

Помощь от компании Приморскуголь получили жители посёлков Новошахтинский, Тавричанка, Липовцы, а также ветераны городов Владивосток, Артём и Партизанск.

Социальная акция прошла при строгом соблюдении правил медицинской безопасности. Все участники были экипированы защитными масками, перчатками и антисептиками.





Кроме того, компания Приморскуголь оказала безвозмездную помощь местным учреждениям здравоохранения. Михайловской центральной районной больнице, Артёмовской городской больнице №2, Октябрьской центральной районной больнице и поликлинике посёлка Липовцы были переданы 27 тысяч защитных масок, 36 тысяч пар защитных перчаток, 3,5 тысячи пар бахил, 832 защитных костюма и 800 защитных очков.

Специалисты и спецтехника компании также приняли участие в санитарной обработке мест скопления людей в посёлках Липовцы (Октябрьский муниципальный район), Новошахтинский, а также сёлах Первомайское, Абрамовка и Григорьевка Михайловского муниципального района.

Для проведения работ по дезинфекции была выделена спецтехника - комбинированная дорожная машина, которая по одному разу в неделю в каждом из населённых пунктов в ночное время обрабатывала все основные места скопления людей: автобусные остановки, центральные площади, территории, прилегающие к продуктовым магазинам, поликлиникам и фельдшерским пунктам, почтам, местным администрациям, пунктам полиции и рынкам. Данные мероприятия были согласованы с муниципалитетами и проводились при участии сотрудников администраций.

Отметим, что на всех предприятиях, входящих в состав ООО «Приморскуголь», по-прежнему проходят мероприятия по санитарной обработке общих мест пользования, в ежедневном режиме в компании осуществляет свою деятельность штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всем сотрудникам перед началом работы в обязательном порядке проводят измерение температуры тела, с отстранением тех, у кого отмечена повышенная температура. Закуплены маски, антисептики и санитайзеры, ограничен доступ третьих лиц на территорию предприятия.

Мы помним

22 июня, в День памяти и скорби, горняки компании Приморскуголь присоединились к общероссийским мероприятиям. Сотрудники приняли участие во всероссийских акциях «Свеча памяти», «Минута молчания», а также возложили цветы и венки к мемориалам погибших.

В канун Дня памяти и скорби в посёлке Новошахтинский шахтёры, представители совета ветеранов, поселковая администрация и бойцы трудового отряда СУЭК в рамках акции «Свеча памяти» оставили свечи у подножия местного монумента, посвящённого павшим в Великой Отечественной войне.





В 79-ю годовщину скорбной даты горняки возложили цветы и венки, а также почтили минутой молчания память жертв войны. Перед присутствующими выступили директор разрезоуправления «Новошахтинское» Андрей Дьяконов и председатель совета ветеранов посёлка Новошахтинский Маиса ЯНУШ.

В Артёмовском городском округе участие в мероприятиях приняли сотрудники и ветераны Артёмовского ремонтно-монтажного управления ООО «Приморскуголь». Традиционно главным местом памятного церемониала стал мемориал артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 22 июня работники предприятия приняли участие в торжественном возложении гирлянд и цветов к памятнику.

Фото ООО «Приморскуголь».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



