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Бизнес-гороскоп: Весам следует хорошо взвешивать свои решения
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
ОВЕН. Материальное положение стабилизировалось, это позволит вам приобрести необходимые вещи и подумать об отпуске в бархатный сезон. Корректность в общении с начальством поможет изменить финансовую ситуацию в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ. Затишье в финансовом плане может быть неожиданностью для вас. Поэтому очень важно четко распределить все необходимые траты в течение всей недели. В среду есть опасность сделать ошибки в документации. Пятница - хороший день для деловых встреч.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя весьма благоприятна для всех дел финансового характера. Вы можете вернуться к старому замыслу и вдохнуть в него новую жизнь. В среду возможны денежные поступления, причем крупные. Ваша карьера идет в гору.
РАК. Если вам предложат поработать в выходные и при этом хорошо заплатят, почему бы не согласиться на такое предложение? Денег у вас резко прибавится. Только не спешите их сразу все тратить.
ЛЕВ. На работе возможны перемены. Не торопитесь с выводами. Кредиты сейчас брать не время. В среду возможны денежные поступления. В субботу не тратьте слишком много денег на развлечения.
ДЕВА. Серьезные покупки, намеченные в понедельник, лучше перенести на другой день. В четверг вам придется отстаивать свое мнение на совещании, будьте готовы. В воскресенье постарайтесь не иметь дела с чужими деньгами, особенно - взятыми в долг.
ВЕСЫ. Ваши финансовые возможности сейчас серьезно ограничены, и вам придется с этим смириться как с неизбежным фактом. Будьте осторожны в поездках, берегите свой кошелек. Небольшие, но необходимые покупки будут удачны в пятницу и воскресенье.
СКОРПИОН. Благоприятны вложения в различные предприятия и акции. Во вторник возможна крупная прибыль. Во второй половине недели найдите время на отдых и порадуйте любимого человека дорогим подарком.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник не стоит гнаться за большими дивидендами, лучше предпочесть менее выгодный, но зато более надежный путь. В пятницу или субботу возможны новые денежные поступления. В воскресенье будьте осторожны, вас могут попытаться вовлечь в авантюру.
КОЗЕРОГ. Учитесь хранить тайны и не рассказывать важную информацию тем, кто кому лучше не знать подробностей. Постарайтесь не тратить деньги в среду и в четверг, да и вообще стоит бережнее отнестись к своим доходам.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник не спешите заключать сделку. Еще раз просмотрите все документы, возможно, в них закралась ошибка. Деловые партнеры будут вам благодарны за внимательность. В середине недели возможны конфликты на работе, постарайтесь выслушать все стороны.
РЫБЫ. В начале недели не стоит предпринимать решительных шагов в финансовой сфере. Четверг отлично подходит для сделок, связанных с недвижимостью или покупкой автомобиля. В выходные дни вас ожидают непредвиденные хозяйственные траты.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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